500 lire caravelle, il valore di questa moneta oggi è straordinario, ne hai una? Attenzione al particolare per cui vale di più

Se hai conservato delle vecchie lire, prova a guardare se per caso hai la moneta d’argento con l’effige delle caravelle. Il valore di questa 500 lire, oggi, è a dir poco stupefacente. Ma deve avere un preciso particolare.

Oltre vent’anni fa hai assistito alla messa a riposo perenne della valuta che ti ha accompagnato dalla nascita, la lira. Sostituita dall’euro, la moneta unica europea. Non a tutti è piaciuto questo cambio imposto e qualcuno, per ricordo o sentimentalismo, ha pensato bene di conservare esemplari delle vecchie lire. Ebbene, chi lo ha fatto forse sapeva che avrebbe potuto beneficiare di questa azione con lo scorrere del tempo. Perché, oggi, alcune vecchie lire messe da parte come si fa con gli oggetti che non vogliamo buttare, possono valere anche una fortuna.

Questo è, ad esempio, il caso delle monete d’argento da 500 lire che avevano impressa l’effige delle caravelle. Al loro tempo queste monete erano molto conosciute, usate, regalate ai bambini come premio. Se ne hai conservata una potresti avere in mano una fortuna. Ma, attenzione: devi possedere quella giusta e con precise caratteristiche.

Come è fatta

Le vecchie monete del valore di 500 lire con le caravelle, come abbiamo detto, erano molto diffuse. Erano in argento e recavano, su una faccia, l’incisione di una particolare effige, ossia quella delle caravelle, in mare a vele spiegate. Ma non tutte queste monete hanno lo stesso valore.

Quelle che potrebbero fruttarti sono le stesse che subirono un errore di conio. Devi fare caso con attenzione proprio alle caravelle: se le vele sono controvento, puoi avere in mano una fortuna.

500 lire caravelle, il valore oggi

Le 500 lire in argento in cui le caravelle risultano con le vele spiegate in direzione opposta al vento, furono esemplari di prova. Prodotte in tiratura limitata di circa 1.000 esemplari, oggi possono avere un valore compreso tra le 2.500 e le 12.000 €. L’aumento di valore dipende da caratteristiche come il fior di conio, l’integrità della moneta e il suo stato di conservazione.

Certo, trovarla in casa sarebbe davvero un bel regalo! Che potrebbe aiutarti, magari, in un momento in cui non sai più quali stratagemmi adottare per risparmiare. Ecco dove cercarla.

Dove cercarla

Ora hai alcune informazioni su una moneta tanto comune e di poco valore una volta ma che, oggi, potrebbe essere un ritrovamento eccezionale. Dove puoi cercarla? Se hai l’abitudine di conservare vecchi oggetti, prova ad andare in cantina o in soffitta e guarda in tutti i cassetti. Potresti aver conservato un vecchio portamonete con questa sorpresa dentro. Se hai conservato anche vecchi indumenti, guarda subito nelle tasche di giacche e pantaloni da uomo. Le donne sono più ordinate e non lascerebbero mai monete nei vestiti, mentre il disordine maschile potrebbe sorprenderti!

Guarda anche tra le pagine ingiallite di vecchi libri: una volta c’era l’abitudine di usare le monete di poco valore come segnalibro. Dunque, 500 lire caravelle, il valore di quelle le cui vele vanno controvento è davvero eccezionale, prova a vedere se ce l’hai!