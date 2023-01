Il frigorifero e il freezer usati così ti fanno risparmiare sui consumi energetici, fallo subito!

Forse non lo sapevi, ma puoi attutire i costi energetici utilizzando al meglio grandi elettrodomestici come il frigorifero e il freezer. Ti sembra di non comprendere come poterlo fare in modo diverso da quello che fai di solito? Ecco la soluzione ai tuoi dubbi.

Frigo e congelatore sono grandi elettrodomestici più che indispensabili in cucina. Senza di essi non avremmo la possibilità di conservare nel modo giusto i cibi più rapidamente deperibili. Oppure i surgelati. Certo, sappiamo bene che, dal punto di vista del consumo energetico, fanno la loro parte sulla bolletta. E che contribuiscono agli aumenti. Come fare per risparmiare? Staccare la spina non è possibile, perché gli alimenti sarebbero immediatamente da buttare! Ecco alcuni piccoli accorgimenti che forse non conoscevi.

Il frigorifero e il freezer usati così consumano meno

La tua abitudine è quella di riporre nel frigo i cibi che vuoi conservare nel breve termine e nel congelatore quelli a lungo termine. In tutta sincerità, non ti viene in mente un comportamento adeguato al risparmio. Pensi solo all’unico gesto meccanico che solitamente fai, ossia quello di aprire e chiudere lo sportello. In realtà, proprio qui devi fare attenzione. Usare al meglio gli elettrodomestici è più importante di quello che puoi pensare, anche quando si tratta di aprire e chiudere gli sportelli. Se lo fai troppo spesso, con distrazione, e non ti assicuri che siano chiusi correttamente, il freddo accumulato va a disperdersi. E frigo e freezer consumano di più. Per cui occhio a questo gesto che sembra così semplice e innocuo: ti fa spendere il doppio in bolletta! Attenzione, dunque, a non aprire troppo di frequente i portelloni degli elettrodomestici e a chiuderli per bene.

Attenzione ai cibi in frigo

Sembra difficile da credere, eppure il modo in cui riponiamo i cibi in frigo può incidere sull’aumento dei consumi. Innanzitutto non dobbiamo riempirlo per non farlo lavorare troppo. È importante, poi, non riporre al suo interno cibi caldi. Questo è un gravissimo errore che fa alzare la temperatura del frigo, comporta un lavoro maggiore e un netto spreco energetico. La temperatura più alta, poi, pone a rischio l’integrità degli alimenti conservati. Mettiamo quindi sempre in frigo alimenti a temperatura ambiente.

Le temperature

A proposito di temperature, per risparmiare devi sempre regolare correttamente i termostati. Una temperatura più bassa del necessario può favorire un maggiore consumo di energia. Imposta il frigo tra 2,5 °C e 4,5 °C e il freezer tra -18 °C e -15 °C. Non dimenticare, inoltre, di sbrinare regolarmente quest’ultimo. La formazione del ghiaccio ne compromette il corretto lavoro e fa sprecare nuovamente energia. Dunque il frigorifero e il freezer usati così, nel modo corretto, possono restituirti un consumo minore e meno costi in bolletta.