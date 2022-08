Troppo spesso quando siamo davanti all’armadio optiamo per il solito triste nero. In realtà ci sono degli abiti colorati che saprebbero valorizzarci maggiormente ma rimangono riposti nell’armadio. La scelta dell’outfit e degli abbinamenti cromatici può avvenire in base all’occasione a cui presenziare oppure in base alla cosiddetta armocromia. Quest’ultima è lo studio del colore in base alle tinte personali di carnagione, occhi e capelli. In questo articolo vedremo i vestiti che meglio si abbinano alle bionde differenziando fra tipi di biondo.

5 vestiti che stanno bene alle bionde dai 20 ai 60 anni

In generale possiamo scegliere cinque gruppi cromatici che esalteranno il nostro viso e la nostra chioma. Inviamo la rassegna con il blu elettrico o blu Cina. Questa tinta che appartiene alla gamma dei colori freddi e si abbina in modo perfetto ai capelli chiari. Noi suggeriamo di puntare su capi con scollatura all’americana in modo da far risaltare la chioma che porteremo sciolta e fluente.

Altro colore irrinunciabile della tavolozza dei colori freddi è il verde abete o il color petrolio. In questo caso consigliamo un abito in chiffon in modo da rendere più leggero e impalpabile questo colore dalla consistenza importante.

Irresistibile l’abbinamento fra capelli biondi e il rosso magari da abbinare ad un make up labbra coordinato. Sceglieremo il rosso vivo ma potremmo optare anche per le sfumature del rosso cardinale. Il rosso può essere anche richiamato con copricapo o con accessori per i capelli della medesima tonalità come ad esempio delle fasce per capelli.

L’argento e i colori metallici sono altre tonalità che valorizzano le bionde ma con un’avvertenza. L’incarnato in questo caso non dovrà essere particolarmente chiaro altrimenti si rischia l’effetto slavato. In questo caso suggeriamo abiti o blusa in lurex o comunque in un tessuto che ricada liscio, come per gli outfit delle grandi occasioni.

Infine annoveriamo il bianco ma anche in questo caso consigliamo un colorito abbronzato. Suggeriamo un abito lungo in pizzo Sangallo da sfoggiare dopo qualche giorno di tintarella.

I colori per le bionde platino

Chi ha un colore di capelli più chiaro fra il biondo nordico ed il biondo platino trova il suo abbinamento naturale con i toni pastello. Si può scegliere fra un delicato verde menta ed un polveroso celeste o rosa sino alle gradazioni lavanda.

I colori per le bionde dai toni caldi

Per le chiome biondo miele, cenere o con riflessi a spina di pesce, gli esperti di look suggeriscono anche il turchese o il color pesca sino al viola ametista. Chi ha un colore di capelli più caldo dovrà però evitare le gradazioni pastello.

I colori neutri

Per quanto riguarda i colori base da abbinare agli altri, troviamo il marrone ed il grigio antracite o fumo di Londra. Ovviamente anche il nero costituisce un’ottima soluzione.

Con questi 5 vestiti che stanno bene alle bionde sapremo quindi valorizzarci al meglio.

