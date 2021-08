Poter sfoggiare la tanto amata e ricercata tintarella il più a lungo possibile è un desiderio molto comune.

E così, ogni anno, donne e uomini del Bel Paese, ma non solo, si cimentano nelle pratiche più disparate per avere un’abbronzatura perfetta. Del perché piace tanto abbronzarsi ne hanno discusso per anni anche sociologi e psicologi.

Di sicuro, il culto della pelle umana che si scurisce in seguito all’esposizione ai raggi ultravioletti, in molte culture, è sinonimo di bellezza, sensualità e sicurezza.

Insomma, le motivazioni e le finalità sono molteplici e diversificate ma ciò che conta, alla fine dell’estate, è mantenere, poi, questa tintarella anche durante tutto l’autunno.

Per ottenere risultati ottimali è importante prendersi cura della pelle quotidianamente sin da giovanissimi. Con l’avanzare dell’età, poi, proteggere ed idratare la pelle diventa una vera e propria priorità. A tal proposito, ecco 8 trucchetti furbi per restituire tonicità al viso ed apparire giovani anche dopo gli “anta”.

Inoltre, per un viso sempre fresco e riposato anche a 50 anni il segreto è semplicissimo.

Dopo questa premessa, ecco quali sono i 5 consigli di bellezza da non perdere e da provare subito.

5 trucchetti semplicissimi ma che in molti trascurano per un’abbronzatura bella e duratura

Una volta ottenuta, nessuno vorrebbe fare a meno e dire addio all’abbronzatura. Impossibile, però, trattenerla per sempre sulla nostra pelle. Tuttavia, esistono 5 trucchetti semplicissimi ma che in molti trascurano per un’abbronzatura bella e duratura.

Innanzitutto, il bagnoschiuma più adatto per preservare la tintarella è quello delicato. In commercio esistono tantissimi prodotti che riescono a detergere la pelle senza risultare aggressiva sull’abbronzatura.

In pochi lo fanno ma applicare un olio idratante prima della doccia non solo rende morbida la pelle ed evita desquamazioni fastidiose.

Preferire la doccia al bagno. Le temperature elevate dell’acqua e la pelle in ammollo faranno sparire l’abbronzatura dopo qualche giorno. Dunque, meglio optare per una doccia tonificante e rapida.

Sono in molti a credere che lo scrub è nemico dell’abbronzatura. In realtà, esfoliare la pelle in modo corretto aiuta l’abbronzatura ad essere brillante e duratura. Questo accade perché eliminare le cellule morte crea nuovo spazio per le cellule attive che generano melanina.

Infine, mai strofinare la pelle con irruenza. Attenzione, perché quando si è abbronzati e si strofina la pelle con energia, il rischio è quello di generare macchie chiare in contrasto con quelle in cui l’abbronzatura è rimasta intatta.