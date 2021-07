Perché accontentarsi di un viso flaccido e spento quando bastano alcuni semplicissimi stratagemmi per apparire più giovani?

Allo “scoccare” dei 50 anni a cambiare non è solo il numero delle candeline sulla torta. Il tempo segna il suo passaggio ed inevitabilmente anche la pelle ne risente. Soprattutto quella del viso che risulta decisamente più esposta a fattori esterni come il sole o il freddo. Tali fenomeni, infatti, incidono notevolmente sul processo naturale di invecchiamento.

Per le donne, poi, ai 50 anni si associa anche il delicato periodo della menopausa. L’evento fisiologico che corrisponde al termine dell’età fertile diminuisce inevitabilmente anche l’elasticità, la luminosità e la tonicità della pelle.

Nonostante l’età che avanza, il traguardo dei 50 anni è un punto d’arrivo importante e ricco di emozioni che tracciano una storia, quella che ciascuno di noi, abitanti del Mondo.

Essere consapevoli della grande fortuna di avere 50 anni non significa, però, arrendersi al passaggio del tempo.

Per vivere al meglio questa fase della vita, infatti, esistono tanti piccoli segreti.

Ad esempio, ecco cosa indossare a 50 anni per valorizzare il fisico con classe ed apparire sempre perfette.

Questi, invece, gli errori da evitare per indossare i jeans e sentirsi sempre impeccabili, anche dopo gli “anta”.

8 trucchetti furbi per restituire tonicità al viso ed apparire giovani anche dopo gli “anta”

Per rallentare l’invecchiamento della pelle ed avere un viso più fresco e riposato ecco 10 mosse da ricordare:

1) Mai dimenticare una beauty routine specifica per il proprio tipo di pelle in modo da mantenerla sempre idratata;

2) Optare sempre per detergenti delicati;

3) La beauty routine va integrata sempre con una buona crema idratante e anti-rughe;

4) In pochi lo sanno ma applicare la protezione solare non protegge solo da malattie e invecchiamento. Questa operazione contrasta anche il formarsi di macchie cutanee;

5) Per pulire la pelle dalle cellule morte e dall’accumulo di impurità si consiglia di provvedere a scrub naturale;

6) Scegliere un make-up leggero per evitare un effetto troppo costruito e pesante;

7) Sono in molti a sottovalutare l’importanza dell’attività fisica. Il movimento aerobico, invece, favorisce la circolazione sanguigna. In questo modo i tessuti cutanei si ossigenano più facilmente.

8) La rigenerazione cellulare avviene durante il sonno. Dunque, dormire 6-8 ore è fondamentale per avere un viso fresco e levigato dalle prime ore del mattino.

Dunque, ecco svelati gli 8 trucchetti furbi per restituire tonicità al viso ed apparire giovani anche dopo gli “anta”.