Chi non ha mai desiderato di far sparire magicamente stanchezza e occhiaie dal volto?

Sicuramente la società, gli impegni e la routine quotidiana non aiuta ad apparire sempre freschi e riposati. Senza contare quando ad accompagnare le donne arriva anche la menopausa. A questo, poi, si aggiungono anche gli effetti dello smog e delle scottature solari.

Pian piano, l’elasticità della pelle tende a diminuire e soprattutto la zona del viso appare “segnata” dalla stanchezza e dall’invecchiamento. Da sottolineare anche la ridotta produzione, da parte del nostro corpo, di sostanze come il collagene, fondamentale per avere la pelle luminosa e compatta.

Più volte la Redazione si è occupata di benessere. A tal proposito, ecco come avere il viso più fresco e levigato anche dopo gli “anta” senza spendere una fortuna.

Per un viso sempre fresco e riposato anche a 50 anni il segreto è semplicissimo. Scopriamolo insieme.

Come agire e con quali strumenti

Sostanzialmente la regola d’oro che sembra scontata ma che in molti ancora sottovalutano è quella di prendersi cura del proprio corpo.

In questo caso, possiamo avvalerci dell’aiuto di alcuni trucchetti di bellezza che rappresentano dei veri e propri alleati per noi e per la nostra pelle.

Il primo alleato per apparire più giovane è l’acqua. Non bisogna mai dimenticarsi di bere. Gli esperti raccomandano di bere 2 litri di acqua al giorno. Un’abitudine importantissima che diventa fondamentale soprattutto in menopausa.

Fare il pieno di alimenti ricchi di acqua come spinaci crudi, i finocchi, i ravanelli può aiutare maggiormente.

Impossibile, poi, non integrare con l’assunzione di vitamine. Infatti, per un viso sempre fresco e riposato anche a 50 anni il segreto è semplicissimo. Dopo l’acqua le vitamine svolgono un ruolo davvero sorprendente per tutto l’organismo e di conseguenza anche per la pelle.

La vitamina C, ad esempio, sintetizza il collagene e attiva il metabolismo. Kiwi, peperoni, broccoli ma anche prezzemolo, more e agrumi sono alimenti ricchissimi di vitamina C. Da ricordare che per favorire un maggior assorbimento delle sostanze nutritive, si consiglia di consumare questi alimenti crudi o poco scottati.

Tra le vitamine amiche della pelle spicca anche la vitamina E. Si trova nei frutti oleosi, come olive, arachidi e mais ma anche nelle verdure a foglia verde.

Fondamentali per apparire freschi e riposati gli antiossidanti. Questi ultimi contrastano i radicali liberi e regalano all’organismo dei miglioramenti significativi. Dunque, gli esperti consigliano di mangiare con regolarità frutta fresca, frutta secca e verdure.

Da preferire il consumo di mirtilli, more, lamponi, fragole e prugne secche.