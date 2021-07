Il mare è certamente un momento di relax, ma può diventare anche un ottimo momento per godere di un nuovo benessere psicofisico. Durante la vacanza al mare praticando alcune attività in pieno relax e divertimento si possono ottenere grandi benefici per il nostro corpo. Per esempio quello di perdere peso facendo le tipiche attività marinare. In questo articolo illustreremo 5 stratagemmi da fare al mare per accelerare il metabolismo, bruciare calorie e perdere peso.

In vacanza, in particolare al mare, possiamo concederci di fare delle cose che nella vita normale non possiamo fare. Sia perché spesso non abbiamo tempo, sia perché si possono svolgere solamente al mare. Normalmente, questo è il numero esatto di passi da fare al giorno per perdere facilmente peso combattere la pressione alta e abbattere il colesterolo. Ma non sempre abbiamo tempo mezzora al giorno per camminare e d’inverno può essere anche disagevole.

5 stratagemmi da fare al mare per accelerare il metabolismo, bruciare calorie e perdere peso

Passeggiare sulla sabbia è un’attività che non potremo mai praticare in città. Lo stesso vale per la camminata in mare, che non possiamo fare durante tutto l’anno, neanche andando in piscina. Camminare con l’acqua al ginocchio o all’inguine, tonifica i muscoli e fa bruciare molte calorie. Questa attività aiuta chi soffre di gambe pesanti, di caviglie gonfie ma anche chi ha la cellulite.

Passeggiare, o meglio correre, sulla spiaggia fa bruciare una volta e mezzo le calorie che si brucerebbero facendolo in città. Inoltre la sabbia attutisce l’impatto su caviglie e ginocchia e rende il jogging meno stressante per le articolazioni.

Ma altre attività divertenti che si possono fare solo al mare aiutano la perdita di peso. Per esempio il beach volley. Un’ora di questo divertentissimo gioco è un ottimo esercizio aerobico che fa bruciare grassi e fa bene al cuore.

Fare esercizi a corpo libero sulla spiaggia è un altro modo di fare un’attività piacevole, divertente e utile per il nostro benessere psicofisico. Conviene fare queste attività al tramonto, quando la gente inizia a lasciare la spiaggia, oppure, per chi non ama dormire, anche al mattino presto.

Infine approfittiamo della vacanza al mare per mangiare sano, seguendo una dieta mediterranea. Alla sera è preferibile il pesce fresco accompagnato da verdure di stagione. A pranzo manteniamoci leggeri con delle fresche insalate. Ricordiamo che il mare ha iodio in abbondanza, che accelera il metabolismo. Grazie a questa caratteristica, seguendo i suggerimenti sopra indicati, accelereremo la perdita di peso molto più che durante la nostra routine quotidiana in città.

