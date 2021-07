Siamo letteralmente passati dalle spiagge vuote al pienone degli anni belli. Andare al mare in questi giorni e non accorgersi di quello che abbiamo appena passato come se nulla fosse accaduto. Per certi versi un bene soprattutto per il turismo, ma di contro non dobbiamo dimenticare che l’insidia è ancora dietro l’angolo.

Per questo molti italiani vogliosi di partire e di rilassarsi stanno ancora pianificando fino all’ultimo momento la meta delle vacanze. L’ideale come sempre sarebbe quello di spendere poco, mangiare bene, trovare un bel mare e magari non fare tanta strada. Eccola allora una perfetta e magnifica idea per una vacanza low cost indimenticabile a soli 2 passi dall’Italia. Parliamo della zona del Quarnaro che i croati in lingua originale chiamano Kvarner ed è un’area davvero bellissima con un mare splendido e facile da raggiungere sia via terra che via mare.

Qui in uno dei golfi più belli dell’intero Mediterraneo avremo la possibilità di visitare città e monumenti, parchi nazionali e isolette seminascoste con spiagge alternate di sassi e sabbia. In questa zona ci sono due delle isole più belle in assoluto dell’intera Europa: Cres e Krk. Potremo fare delle splendide gite in barca unite a delle sontuose scorpacciate di pesce fresco. Il tutto a prezzi davvero contenuti scegliendo anche delle soluzioni leggermente periferiche.

Tra passato e presente all’insegna dell’ospitalità

Questa bellissima zona della Croazia vive ormai da diversi anni di turismo dato che addirittura durante l’impero asburgico qui venivano a soggiornare nobili e aristocratici della Corte di Vienna. Molti parlano ancora l’italiano data la storia del posto e non tradiranno un genuino senso dell’ospitalità. Se desideriamo una vacanza immersi nella natura ma senza rinunciare a nulla il Quarnaro è decisamente la scelta che fa per noi. Segnaliamo anche le isole di Lussino e Rab vere e proprie perle da non perdere nella vacanza in questa regione.

