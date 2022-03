5 stelle ai Pesci che navigheranno verso amori infiniti e appassionati, ma altri 4 segni rideranno immersi in una montagna di felicità

L’oroscopo cambia sempre, questo è il bello. Quindi, non c’è uno solo che si diverte ma, a turno, ci divertiremo tutti, prima o poi. Questo è il messaggio che ci lanciano, quotidianamente, le stelle, dall’alto della loro onnipotenza. Le influenze che emanano sono, infatti, costantemente variabili e in movimento. Quindi non c’è un re assoluto e definitivo, sulla terra. Ebbene, per il mese di aprile, ci sono delle previsioni sul campo amoroso che renderanno felici ben 5 segni zodiacali. Vediamo di quali si tratta. Un assoluto primato è conquistato dai Pesci, grazie alla presenza di Venere in questa costellazione. Favoriti, in genere, saranno i segni d’acqua.

Infatti, anche lo Scorpione avrà fortuna, non solo grazie a Venere ma anche a Marte, indice di passionalità di coppia. Tuttavia, anche il Toro non potrà dirsi sfortunato, considerato che, nella sua costellazione, sarà presente il pianeta Urano.

I segni favoriti per il mese di aprile

Al primo posto incontriamo i Pesci, che si accingeranno a fare nuovi incontri, in maniera anche molto facile. Questo perché la presenza di Venere nella costellazione favorirà un’atmosfera ottimale, sia per i single che per le coppie. Gli appartenenti a questo segno avranno fortuna anche nelle amicizie, incontrando persone leali, che sapranno comprenderli. Secondo segno fortunato in amore ad aprile sarà la Bilancia, la cui creatività sarà valorizzata grazie alla presenza di Urano. Ciò porterà ad un grande benessere nella coppia e ad un’evoluzione in positivo della relazione. La metà di aprile sarà il momento di maggiore armonia e benessere. Quindi, il mese alle porte donerà 5 stelle ai Pesci che navigheranno bene, ma anche grande benessere amoroso agli altri segni di cui stiamo parlando.

Terzo tra gli eletti sarà lo Scorpione, quanto mai romantico e passionale nel mese di aprile. Infatti, la congiuntura fortunata e l’appoggio di Marte e Venere daranno i loro frutti, portando la coppia in una dimensione eccezionale. Nelle amicizie, inoltre, questo segno riuscirà a mantenere un equilibrio insperato.

Una tranquillità invidiabile toccherà anche alla Vergine nel mese di aprile, con ottime novità nel campo amoroso. Basterà mantenere un’indole rilassata e non pretendere troppo dal partner, per raggiungere un equilibrio davvero invidiabile. Quindi, occorrerà tenere un po’ a bada la razionalità. Buone notizie anche per il Toro sul piano sentimentale. Il mese in entrata, infatti, sarà fonte di rinnovamenti e piacevoli sorprese. Forse non si tratterà di rapporto stabile, ma è ciò che si vuole in questo momento. Nella vita di coppia sarà importante avere un’intesa molto tenace, che verrà supportata dal pianeta Venere.

