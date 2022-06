Riciclare quello che non utilizziamo più può regalarci grandi soddisfazioni e farci risparmiare denaro. Anziché recarci nuovamente in negozio, infatti, avremo tutto ciò che ci serve già a disposizione. Basteranno un po’ di ingegno e qualche indicazione per realizzare splendide e utili creazioni in casa.

Creare oggetti nuovi col riciclo dei contenitori vuoti è semplicissimo e si impiegherà poco tempo. Utilizzando qualche materiale apposito e gli attrezzi del mestiere, li trasformeremo in fantastici pezzi di design. In più serviranno per fare ordine in casa e sistemare a dovere ogni nostro prodotto o accessorio.

Suggerimenti creativi

Le 5 splendide idee per decorare barattoli che forniremo si riveleranno di grande comodità non solo dentro l’abitazione. Infatti, anche l’esterno ne gioverà. Pensiamo a quando dobbiamo mettere via gli alimenti tirati fuori dalla confezione, o al nostro indispensabile kit per il trucco. O ancora, al momento in cui si rompe una confezione e non sappiamo dove riporre il contenuto, o dove sistemare le piantine.

Ecco, i barattoli di vetro e latta usati serviranno proprio a risolvere tutte queste situazioni, dando più sfarzo all’ambiente circostante. Vediamo, dunque, come estrapolare il meglio e ridare colore ai nostri contenitori ancora anonimi.

5 splendide idee per decorare barattoli di vetro e latta anche in stile shabby chic invece di buttarli via

I barattoli che abbiamo tenuto da parte potrebbero trasformarsi in simpatici portacandele. Cominciamo dipingendo l’esterno del contenitore con della vernice acrilica opaca, senza essere troppo precisi. Inseriamo la candela ed ecco il nostro fantastico oggetto di design. In alternativa, potremmo abbellire il barattolo con un pezzo di stoffa o del pizzo. Basterà rivestire la superficie col tessuto utilizzando della colla a caldo.

Seconda idea

In sostituzione al portacandele, potremmo ricavare dei graziosi porta fazzoletti. Procediamo pitturando il barattolo con la vernice lucida di un colore vivace. Fatto questo, buchiamo il tappo nel mezzo, poi riempiamo il contenitore coi nostri fazzoletti pronti all’uso.

Terza idea

Un’altra ottima idea è quella di ottenere dei contenitori in cui riporre gli alimenti. Basterà lavare i barattoli e riempirli con pasta, riso e farina. Per personalizzarli potremmo scrivere con un pennarello il nome del contenuto.

Quarta idea

Possiamo trasformare i barattoli anche in fantastiche confezioni per riporre il trucco. Per farlo ci basterà spargere della colla sul contenitore e immergerlo in un po’ di polvere di brillantini. I glitter daranno un tocco di classe al tutto e non ci resterà che sistemare con cura pennelli, forcine e dischetti struccanti.

Quinta idea

Infine, l’ultimo spunto consiste nel realizzare un pratico vaso per le piante. Verniciamo il barattolo con una tonalità pastello e lo abbelliamo con una cordicella o qualche filo di juta. Ora possiamo posizionare i nostri fiorellini e vederli crescere in salute.

