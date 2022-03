Il riciclo creativo è un’arma formidabile per risparmiare ridando vita ad oggetti che pensavamo di buttare. Inoltre, ci permette di abbellire la nostra casa con tante idee carine che susciteranno l’invidia dei vicini. Gli scarti che accumuliamo ogni giorno sono davvero tanti, a pensarci bene. Ma quello che potrebbe sbalordire davvero è che gran parte di ciò che riteniamo spazzatura si potrebbe recuperare.

È il caso dei nostri barattoli di latta o alluminio. Tante volte avremo acquistato qualche confezione di pelati o conserve, o forse qualche secchio di vernice. Una volta finito il contenuto, avremmo gettato puntualmente nella spazzatura il contenitore. Da oggi, però, potremo cambiare le nostre abitudini. Infatti, potremo riutilizzare i barattoli di latta per dare un sensazionale tocco di classe alla nostra abitazione.

La convenienza del riciclo

Riciclare oggetti usati non è solo un modo per mettere da parte qualche soldino che avremo altrimenti speso per nuovi acquisti. Alcuni materiali, come appunto la latta, non sono così semplici da smaltire e per farlo si perde tempo ed energia.

Per questo vale la pena fare un tentativo e reimpiegare i nostri materiali in casa. Con un po’ di colla, della vernice acrilica e qualche pennello potremo in pochi passi realizzare stupende creazioni di grande utilità. Scopriamo allora, come ridare un senso ai nostri vecchi barattoli.

Ecco 4 modi economici e geniali per riciclare i barattoli di latta e alluminio creando oggetti utili per la casa

La prima piacevole scoperta riguarda la creazione di alcuni simpatici portapenne. Il sistema è molto semplice: ci basterà mettere in orizzontale i nostri barattoli, uno sull’altro per creare una sorta di piramide. Teniamoli fermi con della colla o con nastro adesivo, poi riempiamoli con matite, penne e quel che ci serve per la nostra scrivania. Per personalizzarli ulteriormente potremmo avvolgere i contenitori con della carta per découpage colorata.

Alzatine per dolci

Un modo simpatico per disporre le nostre golosità culinarie è realizzare una graziosa alzatina casalinga. Posizioniamo in piedi quattro barattolini come base, poi vi appoggiamo un vassoio incollandolo. Ripetiamo il procedimento per formare altri piani e completare la nostra idea. Saranno un ottimo sostegno per esporre le nostre prelibate pietanze.

Cantinetta portatile

I nostri barattoli sono eccezionali anche per conservare il vino. Assicuriamoci che il diametro della bottiglia sia più stretto di quello del contenitore di latta. A questo punto non ci rimane che infilarvi il vino e disporre le bottiglie coricate a mo’ di piramide. Diamo una verniciata ai barattoli per personalizzare la nostra graziosa cantinetta.

Divisori per cancelleria

Possiamo utilizzare i contenitori più bassi come le scatolette del tonno per organizzare la nostra cancelleria. Laviamo e asciughiamo bene le lattine, coloriamole e disponiamole ordinatamente nei cassetti con dentro elastici, graffette e tutto ciò che ci serve all’occorrenza. Ecco 4 modi economici e geniali per attuare un riciclo furbo ma di grande semplicità creativa.

