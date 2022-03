Avere nel giardino alberi e piante da frutto è una mossa geniale, perché questi abbelliranno l’area che circonda la casa, regalando anche un buon raccolto. Per questo motivo sono tantissime le persone che si avventurano nella coltivazione di piante da frutto come il kiwi.

Ma dopo quanti anni fruttifica il kiwi e quanto produce ogni pianta? Molti non lo sanno, ma esistono anche kiwi maschio e femmina. E come capire su quali rami fruttifica il kiwi? Si tratta di dubbi assolutamente leciti.

Il kiwi appartiene alle Actinidiae e per distinguere piante maschili e femminili basta guardare ai fiori. Se essi sono bianchi, molto distanti tra loro e possiedono numerosi pistilli, quasi certamente si tratterà di una pianta di kiwi femmina.

Se i fiori appaiono a gruppi e di un bianco più scuro e vicino al color panna, probabilmente si tratterà di un kiwi maschio.

Le cause di una mancata fruttificazione o infiorescenza

Ma come fare quando il kiwi non produce fiori e, di conseguenza, neanche frutti? Ecco le 5 soluzioni per un kiwi che non fruttifica o non fiorisce anche a causa di questi errori di chi lo coltiva.

La causa davvero più frequente è l’età della pianta. Chi possiede esemplari più giovani di 3 o 4 anni difficilmente può sperare nella produzione di fiori e frutti. La pianta ha rami e fogliame numerosi, ma è troppo piccola per fiorire.

Altro problema potrebbero essere le concimazioni troppo ricche di azoto, come nel caso dell’utilizzo dello stallatico. Al massimo questa dovrebbe limitarsi a una sola volta all’anno, magari in autunno, e la successiva concimazione sarà a base di potassio e fosforo.

Le altre delle 5 soluzioni per un kiwi che non fa frutti o fiori di cui è impossibile fare a meno

Certo, possiamo coltivare il kiwi anche in uno di questi vasi da riciclo a cui nessuno potrà credere. L’importante sarà collocare la pianta in una zona molto soleggiata, altrimenti il kiwi risponderà all’ombra senza produrre fiori e frutti.

Attenzione anche alla potatura del kiwi. Se troppo drastica, potrebbe portare la pianta a non fiorire e fruttificare. Meglio evitare potature eccessive delle gemme da fiore. Per ottenere tante piante di kiwi basta usare un rametto in questo modo.

In ultimo, anche le scarse irrigazioni e annaffiature provocano una mancanza alla pianta, che risponderà senza produrre i suoi bellissimi fiori.

