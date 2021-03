Il mese di aprile è ormai prossimo e le sue temperature sono perfette per sperimentare una tecnica di riproduzione di una pianta comune. Si tratta della “margotta” di limone, una tecnica antica di moltiplicazione praticata direttamente sui rami di quest’albero.

La Redazione vuole spiegare ai Lettori che bastano un sacchetto di plastica e un’incisione per moltiplicare la pianta del limone. Ecco subito come fare in davvero pochissime mosse.

L’occorrente

Serviranno un sacchetto di plastica per surgelare gli alimenti e uno strumento di taglio. Come un taglierino o un coltello da potatura. Con quest’ultimo, bisognerà praticare una piccola incisione su un ramo che abbia almeno un anno di età.

Questo è fondamentale ai fini della riuscita della margotta di limone. Non praticabile, invece, su un ramo troppo giovane.

Una volta scelto il ramo, praticare una leggera incisione obliqua da un lato e dal lato immediatamente opposto del ramo. Bisognerà privare il ramo del limone di un sottile strato di corteccia e lasciar intravedere il bianco sotto.

Coprire con il sacchetto

È incredibile, ma bastano un sacchetto di plastica e un’incisione per moltiplicare la pianta del limone.

Quindi, procedere aprendo l’estremità finale del sacchetto e passandolo attraverso il ramo e le foglie. Fino a giungere immediatamente sotto la zona d’incisione.

Bloccare l’estremità finale con del nastro nero o con uno spago.

Bisognerà chiudere bene questa zona. E riempire il sacchetto di terriccio (possibilmente per piante acidofile) ben umido.

Coprire di terra almeno 5 centimetri sopra e sotto il taglio e richiudere il sacchetto con lo stesso metodo.

Praticare un piccolo foro sul sacchetto per poter inumidire periodicamente la margotta. È possibile anche rinforzarlo con una copertura di nastro adesivo. Sempre lasciando libero il punto d’irrigazione.

Operazioni finali

L’unica accortezza sarà quella di mantenere sempre il terriccio un po’ umido. Ma questa tecnica di riproduzione non richiede altro.

Praticare la moltiplicazione per margotta in questo periodo significa ottenere una perfetta formazione delle radici direttamente sul ramo già in autunno.

Basterà solo eliminare il sacchetto per appurare l’importante nascita dell’apparato radicale. Quindi, tagliare la margotta e trapiantare in un vaso autonomo.

Il maggior vantaggio di questo metodo? Riprodurre tante piante di limone senza dover mostrare troppe cure e in modo economico.

È infatti possibile impiegare sacchetti già usati e da riciclare. E, per sapere come riprodurre il limone per talea, consigliamo la lettura di questo precedente articolo.