Il couscous è uno dei piatti tipici della cucina nordafricana ormai conosciuti e apprezzati in tutto il Mondo. Si trova anche da noi ormai in tutti i supermercati e molti lo acquistano perché è semplicissimo da preparare ed estremamente versatile in cucina. Possiamo accompagnarlo a molti altri cibi, dalla carne alle verdure fino alle insalate. Ma c’è un ingrediente in particolare a cui spesso non pensiamo quando si parla di couscous, che però è apprezzatissimo in molte regioni, soprattutto dell’Africa. Si tratta di un ingrediente davvero semplicissimo che permette di trasformare il couscous da contorno a pasto completo. Per di più ne arricchisce il sapore tanto da far venire l’acquolina in bocca. Ma vediamo di che cosa si tratta.

Il burro di arachidi arricchisce ogni piatto e accompagna il couscous

Parliamo del burro di arachidi. Proprio così: anche se da noi viene considerato un ingrediente dolce, in realtà in molte regioni del Mondo il burro di arachidi si usa per condire anche piatti salati. In particolare, è ottimo da aggiungere al couscous per rendere il piatto molto più sostanzioso. Ma vediamo nel dettaglio come preparare un ottimo couscous con il burro di arachidi.

Proviamo questo ingrediente nel couscous per renderlo cremosissimo e saziante, basta un cucchiaio per far venire l’acquolina in bocca

Per incorporare il burro di arachidi nella ricetta del nostro couscous, dobbiamo preparare una salsa di accompagnamento. Possiamo utilizzare per la salsa delle verdure con sugo di pomodoro, oppure della carne o del pesce. Se vogliamo sperimentare con degli ingredienti un po’ più esotici, è buonissimo il couscous con latte di cocco, una fusion che sta diventando sempre più diffusa. Assicuriamoci però di scegliere il latte di cocco da cucina, non quello da bere. Il procedimento per incorporare il burro di arachidi nel couscous è davvero semplicissimo.

Aggiungiamo un cucchiaio di burro di arachidi agli ingredienti liquidi della salsa

Proviamo questo ingrediente nel couscous che si sposa alla perfezione con la consistenza e il sapore di questo piatto. Aggiungiamo un cucchiaio di burro di arachidi durante la preparazione della salsa e mescoliamo energicamente a fuoco lento fino a quando il burro di arachidi non si sarà completamente sciolto. È vero che potrebbe sembrare strano aggiungere del burro di arachidi al sugo di pomodoro, ma niente paura: il burro di arachidi si sposa alla perfezione con il sapore e la consistenza del couscous e lo trasformerà in un piatto completo. Provare per credere.

