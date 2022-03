In ognuna delle Regioni di cui è composta l’Italia ci sono innumerevoli tesori. Si può spaziare dalla natura ai borghi, dalle città della moda a quelle di origini greche, per non parlare di tanti edifici architettonici e dei musei. Per chi vuole trascorrere in serenità qualche giorno, c’è l’imbarazzo della scelta. Basterebbe puntare a caso il dito sulla cartina e qualunque posto potrà offrire qualcosa di bello da vedere. Tra tante Regioni italiane in cui andare, specialmente in primavera o in estate, abbiamo la Liguria.

Rinomata per il pesto di basilico, Sanremo, Genova e i suoi tanti cantautori, possiede tante altre risorse che vale la pena scoprire. Ad esempio, ecco due belle località in Liguria dove trascorrere qualche giorno di relax, tra buon cibo e posti belli da vedere. Cominciamo da Arenzano.

In provincia di Genova, questo paese poco popoloso offre a chi lo visita in estate spiagge libere e stabilimenti balneari, per una vacanza al mare distensiva. Non solo, Arenzano è famosa anche per parchi e ville da visitare in modo gratuito in ogni stagione dell’anno. Il parco di Villa Negrotto Cambiaso è raggiungibile da tre ingressi, tra cui uno che attraversa il borgo medievale e segue il camminamento delle mura. Spicca nella villa la serra in stile liberty.

Ecco due belle località in Liguria dove trascorrere in primavera un weekend tra parchi, ville e mare

Un altro posto da visitare, ad Arenzano, è Villa Figoli des Geneys, sede della Fondazione Marina Mercantile. Ha due ingressi, degli splendidi viali e tante piante, tra cui palme e magnolie. La villa d’estate fa da cornice a vari spettacoli.

Spostandoci nella provincia di Savona, troviamo Spotorno. Borgo storico marinaro, offre ospitalità tramite gli stabilimenti balneari e vari giardini pubblici. Le case del centro storico sono attraversate dai carrugi. Il castello medievale fu abbattuto e ricostruito più volte e ne rimangono solo dei ruderi, ma le torri di avvistamento sono ancora visitabili. In zona si trovano l’isola di Bergeggi, area marina protetta, e una riserva naturale.

Per quanto riguarda alcuni eventi a cui assistere a marzo in queste località liguri, sulle spiagge di Spotorno il 12 e il 13 marzo si svolgeranno esibizioni di aquiloni di vario tipo, con un laboratorio per imparare a costruirli. Ad Arenzano, il 19 marzo, passeranno i ciclisti della Classicissima, la tradizionale corsa ciclistica Milano-Sanremo.

In conclusione, andare in Liguria e scoprire le sue meraviglie in ogni stagione dell’anno sarà una piacevole esperienza.