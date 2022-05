Negli ultimi tempi, oramai, quasi tutti sono stati contagiati dalla nuova variante Omicron. Per molti si presenta con tutti i sintomi e caratteristiche di una febbre alta. Quindi aumento della temperatura ma anche spossatezza, dolori muscolari, tosse e mal di testa. Uno di quelli più fastidiosi è la febbre, sia si tratti di Covid che di semplice influenza. Pertanto, qui indicheremo 5 rimedi per farla abbassare. Naturalmente, si tratta di palliativi che potrebbero essere utili nella gestione domestica del problema, ma che potrebbero non essere risolutivi. Quindi, potrebbero essere d’aiuto in attesa di una visita medica o dell’azione dei farmaci.

Sono 5 i rimedi che qui indicheremo. Il primo consisterebbe nel bere un bicchiere di acqua ogni ora, quindi in tutto intorno ai 2 litri giornalieri. Per le persone che hanno più di 65 anni, sarebbe consigliabile arrivare a 2,5 litri al giorno. Questo perché l’idratazione ridurrebbe la febbre e i suoi effetti collaterali, ossia: mal di testa, spossatezza e dolori muscolari.

Altri rimedi utili per abbassare la febbre

Il secondo consiglio cade sull’alimentazione. Ebbene, per far abbassare la temperatura corporea, sarebbe utile mangiare cibi probiotici, come yogurt, frutta, verdura, cavoli, crauti e soia. Questi alimenti contengono i cosiddetti “batteri buoni” che aiuterebbero ad abbassare la febbre. A questi, poi, andrebbero aggiunti frutti come kiwi e arancia, ricchi di vitamina C e zuppe calde. Tra i 5 semplici rimedi casalinghi che farebbero abbassare la febbre, il terzo consiglio è il tipico “della nonna”. Esso, è valido in caso di febbre alta e consisterebbe nel mettere delle pezze fredde in fronte e fare una doccia tiepida. In questo caso, il contatto con oggetti freddi consentirebbe il trasferimento del calore all’esterno, con l’effetto di far abbassare la temperatura corporea.

5 semplici rimedi casalinghi che farebbero abbassare la febbre, anche non da Covid, riducendo mal di testa, spossatezza e dolori muscolari

Altro semplice consiglio riguarda il modo di vestirsi. In casa, non dovremmo esagerare nel coprirci e mettere troppi indumenti addosso, il che potrebbe essere controproducente. I vestiti leggeri favoriscono la dispersione del calore. In alternativa, si potrebbe adottare un abbigliamento a cipolla, in modo da togliere il superfluo quando si ha caldo. Infine, ultimo rimedio, è quello di riposare molto. Questo perché, con la febbre alta, il corpo è sottoposto a maggiore stress. Quindi, diventa più arduo affrontare l’infezione. Si consideri, infatti, che per ogni grado di temperatura che aumenta, il metabolismo consuma il 12% di calorie in più rispetto al normale. Pertanto, la migliore strategia consiste nel mettersi a riposo, in un ambiente caldo ma ben areato e non affaticarsi.

