Risparmiare è importante al fine di avere sempre dei fondi di emergenza per gli imprevisti. Ma è fondamentale pure non sperperare i propri soldi con scelte che in genere non sono quelle tipiche del buon padre di famiglia.

Spesso, tra l’altro, l’impressione è che i soldi non bastino mai. In realtà, però, la pianificazione è fondamentale pure per la gestione del denaro. Altrimenti, poi, commettendo degli errori, i soldi quando servono per davvero non ci sono. Nel portafoglio come in banca oppure sul conto corrente postale. Ecco allora alcuni consigli e dritte per non mettere in pericolo il proprio gruzzolo.

Ecco tutte le scelte e gli errori da evitare se non vogliamo mettere in pericolo i nostri soldi

Prima di tutto, sulla gestione del denaro, c’è da dire che spesso gli errori, anche madornali, si commettono già in giovane età. Con il tempo che passa, poi, queste cattive abitudini sono difficili da sradicare.

Ecco tutte le scelte e gli errori sui propri soldi, allora. A partire dalla mancata abitudine di pianificare il budget e di non controllare tutte le spese. Quelle bancarie, sul proprio conto corrente, e le altre, come quelle associate alle proprie carte di credito. Altrimenti, pur avendo il denaro a disposizione, non si capirà mai bene come e soprattutto quando spendere e quando, invece, è meglio temporeggiare.

Inoltre, partendo dal proprio stile di vita e dalle proprie entrate, è un errore madornale pure quello di pensare che non ci siano mai soluzioni per ottenere dei guadagni extra. Spesso, anche per pigrizia, si ignorano infatti opportunità di guadagno che invece potrebbero permettere di vivere a livello economico con maggiore serenità.

Quali sono gli altri errori da non fare quando si gestisce il proprio denaro

Tra gli altri errori da non fare, quando si gestisce il proprio denaro, spicca quello legato a non pensare mai al futuro. Quindi non solo a mettere da parte i soldi per gli imprevisti, ma anche per vivere serenamente dopo i 60 anni.

Per esempio da giovani, avendo la possibilità e la disponibilità economica, sarebbe bene valutare l’eventuale stipula di un’assicurazione sulla vita e/o l’adesione ai fondi pensione. Al fine di accedere poi dopo i 60 anni non solo alla pensione pubblica, ma anche a quella integrativa.

Giusto per rendere l’idea, per pensare al futuro e per accantonare denaro, occorrerebbe mettere da parte tra il 10% ed il 20% delle proprie entrate mensili.

