Ecco i farmaci indicati e quelli più innovativi per un’insopportabile cefalea che manda la testa in tilt, provocando nausea e vertigini

Il mal di testa rappresenta una delle patologie che interessa un’alta percentuale di popolazione ed è tra le più insopportabili. Pertanto, spesso, ci si chiede quali sarebbero i farmaci che, meglio di altri, ne possano alleviare i terribili fastidi e dolori. Questi ultimi, normalmente, si propagano dalla testa al cuoio capelluto, fino al collo. Inoltre, possono interessare una regione precisa della testa, oppure essere diffusi. Le cause possono essere molteplici, ad esempio stress o sovraffaticamento, quando si presenta in casi sporadici.

Oppure, potrebbe essere associato ad altre patologie più o meno gravi, quali AIDS, anafilassi, aterosclerosi, fuoco di Sant’Antonio, influenza, ictus, ipertensione. Poi, ancora, leucemia, meningite, sindrome premestruale, mononucleosi, sinusite, varicella. La cefalea potrebbe provocare normalmente nausea, vertigini, confusione mentale, debolezza, vomito. In più, potrebbe portare anche a febbre, fonofobia, specie se il dolore è particolarmente intenso. Ma vediamo quali sarebbero i farmaci più usati e anche quelli più nuovi a cui potremmo ricorrere.

Farmaci contro il mal di testa

Il mal di testa, soprattutto se occasionale, potrebbe essere curato con riposo, pratiche di rilassamento e uno stile di vita corretto. Quando persiste, occorrerà farsi prescrivere dei farmaci dal medico, ma vediamo quali potrebbero essere i più adatti. In caso di mal di testa lieve o moderato, i Fans si collocherebbero in prima linea. Tuttavia, vanno assunti occasionalmente, in quanto il loro uso per più di 3 giorni di fila potrebbe esporre a maggiori recidive. Occorre, quindi, non abusarne, in quanto l’assunzione prolungata potrebbe provocare gravi conseguenze epatiche e gastriche. In ogni caso, la posologia verrà indicata dal medico.

Dunque, ecco i farmaci indicati. Tra essi abbiamo anche Acetaminofene o Paracetamolo, come ad esempio Tachipirina, Efferalgan, Sanipirina. Queste sono più indicate in caso di mal di testa accompagnato da febbre. Esse si possono assumere sotto forma di compresse, sciroppo, bustine effervescenti, per via rettale e anche per via endovenosa. Le posologie saranno diverse in base al peso, alla patologia, al sesso e all’età e per questo motivo devono essere sempre indicate dal medico.

Ecco i farmaci indicati e quelli più innovativi per un’insopportabile cefalea che manda la testa in tilt, provocando nausea e vertigini

Tra i farmaci consigliati per il mal di testa abbiamo ancora Acido acetilsalicilico, come, a titolo esemplificativo, Aspirina, Vivin C, Ac Acet, Carin. Questi sono adatti ai soli adulti e si assumono per via orale o rettale. La somministrazione ai bambini al di sotto dei 12 anni, invece, è del tutto sconsigliata, poiché potrebbero provocare gravi effetti collaterali. Poi, abbiamo l’Ibuprofene, ad esempio Brufen, Moment, Subitene, idonei a dolori medio moderati. Infine, molto usato sarebbe anche il Naproxene, come ad esempio Aleve, Naprosyn, Prexan, Naprius.

Passiamo adesso ai farmaci più innovativi della categoria. Per le cefalee, la scienza ha fatto grandi passi in avanti, introducendo nuovi farmaci di prevenzione. Si tratta, in particolare, degli anticorpi monoclonali, capaci di ridurre del 60 o 70% i giorni mensili di sofferenza. La loro somministrazione è sottocutanea ed avviene mensilmente. In più, il vantaggio è che il farmaco è di facile utilizzo, prestandosi all’autoiniezione da parte del paziente.

Ripetiamo, ad ogni modo, che questi farmaci vanno assunti soltanto dietro indicazione del medico.