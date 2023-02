Gli orologi che Maurizio Costanzo indossava in trasmissione: quali sono e quanto costano

Continua a fare notizia la scomparsa di uno dei padri della moderna televisione italiana. Ecco cosa portava al polso durante gli show e quali possono essere considerati autentici investimenti.

In alcuni casi la classe e il fascino di un uomo si vedono dagli orologi che indossa. È il caso di Maurizio Costanzo scomparso venerdì scorso all’età di 84 anni. Le numerose testimonianze a i tanti articoli apparsi nei quotidiani e nella rete stanno a dimostrare l’importanza dell’evento. Si tratta di un vero gigante della televisione, amato dal pubblico e ben voluto dagli artisti che lo hanno conosciuto.

Uno degli orologi con cui è stato spesso fotografato e ripreso è il Ronde Must de Cartier.

Si tratta di un 36mm con un movimento al quarzo davvero notevole, la durata si aggira sugli 8 anni. La cassa è totalmente in acciaio e il quadrante argentato sabbiato. La corona si caratterizza per la presenza di uno spinello cabochon e le lancette hanno la forma di gladio in acciaio. Classico il cinturino nero che attirava l’attenzione durante le interviste mentre Costanzo teneva stretta la storica cartellina. Il prezzo attuale è di 3 mila euro.

Classe e semplicità

Tra gli orologi che Maurizio Costanzo indossava in trasmissione è molto difficile da reperire il Tonneau Dual Time di Cartier. I prezzi di questi orologi si aggirano sui 25 mila euro. Il modello Dual Time si può acquistare a 13 mila euro ma con anno di produzione 1989 e usato. Il Tonneau ha la carica manuale, la corona in oro rosa e le lancette hanno la forma di pomme d’acciaio azzurrato. Il modello Dual Time ha la cassa in oro giallo e il quadrante in argento con i numeri romani. Le lancette sono in acciaio azzurrato e il cinturino è nero anche se in commercio potremmo trovarlo marrone.

Non sono tutti così costosi gli orologi da collezione del noto giornalista e presentatore. Negli ultimi anni è comparso al suo polso uno Swatch Irony Big del valore di 185 euro. Si tratta di un modello Chrono in acciaio inossidabile, contemporaneo, caratterizzato dalla parte anteriore nera molto elegante. La lunetta sulla cassa è incisa ed è in acciaio con i dettagli lucidati. Il movimento è al quarzo e il cinturino nero in cuoio. Un tocco giovanile nella collezione ricca di oggetti preziosi e rari.

Gli orologi che Maurizio Costanzo indossava in trasmissione: difficoltà nel reperirli

Notevole il Patek Philippe Golden Ellipse Gubelin anche questo non facile da trovare. I modelli Patek Philippe Golden della collezione Ellipse hanno una cassa ellittica e le lancette molto sottili. Sono apparsi per la prima volta nel 1968 e rappresentano un passaggio per l’azienda svizzera che decise di rinunciare alle forme tradizionali. L’orologio venne disegnato con forme armoniche ispirate alla sezione aurea degli antichi greci.

Il modello Gubelin è molto particolare. Vintage anni Cinquanta ha la cassa in oro giallo massiccio e il movimento automatico del vento Gubelin che è sempre stato considerato di altissima qualità. I modelli originali sono considerati autentici pezzi da collezione. I valori di questi orologi possono oscillare tra i 10 mila e i 20 mila euro. Alcuni modelli originali si trovano in commercio a 3 mila euro. Il modello di Costanzo è un pezzo unico difficile da avere che potremmo ammirare forse solo nelle foto che circolano nella rete oppure nelle immagini di qualche vecchio programma.