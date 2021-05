Semplice, pratico ma soprattutto di gran moda per l’estate 2021. È lo chignon spettinato, uno dei beauty look più amati di questo periodo.

Chiamato anche messy bun, lo chignon (finto) spettinato è un’acconciatura ideata per adeguarsi alle nostre giornate sempre più frenetiche e di corsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Già diffuso negli anni Sessanta, lo chignon spettinato è chic, ma non troppo. Dona infatti un look casual e ‘trasandato’ ma comunque glam-chic.

Questa pettinatura è stata portata alla ribalta di recente da Meghan Markle, che lo sfoggia praticamente in qualsiasi occasione. Addirittura, non si è fatta problemi a presentarsi così acconciata al cospetto di Sua Maestà la Regina Elisabetta.

Si tratta di un’acconciatura pratica e risolutiva per chi ha i capelli lunghi o medi.

Facile e velocissima da realizzare, vediamo a questo punto quali sono i 5 rapidi passaggi per la pettinatura più in voga del momento che ci salva quando non abbiamo tempo e che sta spopolando su TikTok.

a) Fare una coda di cavallo alta e abbastanza morbida;

b) vaporizzare un po’ la chioma realizzando una leggera cotonatura;

c) afferrare la punta della coda e girarla su sé stessa attorno alla base senza troppa cura né precisione;

d) fissare qua e là con qualche forcina sempre senza troppa precisione;

e) sfilare qualche ciocca in modo da mettere in risalto il voluto effetto trasandato.

Et voilà, il nostro chignon è già presto che fatto!

Gli accessori giusti

Ora che abbiamo visto quali sono i 5 rapidi passaggi per la pettinatura più in voga del momento che ci salva quando non abbiamo tempo e che sta spopolando su TikTok, possiamo giocare con gli accessori. Una mollettina, dei fiori colorati, un cerchietto, un fermaglio-gioiello… sapranno di certo trasformare la nostra acconciatura di base adeguandola allo spirito e allo stile più adatti per ogni occasione.

Dal momento che si tratta di un’acconciatura dall’effetto molto naturale, è assolutamente bandito l’utilizzo di qualsiasi fissante, gel o lacca.

Approfondimento

Per chi invece avesse i capelli corti, consigliamo la lettura di questa utile guida.