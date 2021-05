Dopo tanti mesi di chiusura e speranza, finalmente s’intravede una luce in fondo al tunnel.

Dopo una fase di sperimentazione, la somministrazione dei vaccini è iniziata a fine dicembre.

Il piano del Governo prevede che la cosiddetta immunità di gregge dovrebbe raggiungersi per settembre 2021, con una somministrazione media di quasi 450 mila vaccini al giorno.

Da sempre, i vaccini in generale, hanno sempre dato spazio ad ampi dibattiti sul loro utilizzo.

Molte persone, etichettate come negazioniste, rifiutano il vaccino.

Queste teorie negazioniste sono ampliate dalle fake news.

Le fake news sono notizie false che hanno il solo scopo di creare caos mediatico.

Le false informazioni diffuse, potrebbero avere in poco tempo molte visualizzazioni sui social, e in poche ore ottenere molta credibilità pur non avendo alcuna verità di fondo.

L’incredibile fake news che si è diffusa in rete sui vaccini anti Covid

Sui social sono presenti tantissimi video di persone che dopo la somministrazione del vaccino, sostengono che il braccio diventi magnetico.

I video in tendenza degli ultimi giorni, infatti, mostrano come il braccio diventa una sorte di calamita. Infatti a loro dire, molte persone appoggiando monetine rimangono attaccate sul braccio stesso.

Ovviamente questa è una fake news, l’ennesima sui vaccini.

Molti sostengono che dopo la somministrazione del vaccino, le persone si ritrovano con un braccio magnetico per qualche ora.

Questa prova riesce solo a poche persone, ma è possibile solo dal momento in cui la monetina è appoggiata solo in una determinata posizione, in modo tale che non scivoli.

In molti video sono usate anche monetine da 50 cent, le quali però non hanno alcuna proprietà magnetica.

L’ennesima teoria negazionista che sta girando sui social, con lo scopo di denigrare la campagna vaccinale, è che il vaccino possa avere qualche componente magnetica.

Tantissimi scienziati ed esperti del settore si sono espressi su questa notizia e tesi e hanno assolutamente smentito queste teorie, spiegando con assoluta certezza che non c’è nulla di magnetico all’interno del vaccino.

Questa è l’incredibile fake news che si è diffusa in rete sui vaccini anti Covid ma ce ne sono anche altre.

Bisogna sempre fare molta attenzione e prendere sempre con le pinze tutte le informazioni che si leggono sui social, soprattutto se non derivano da fonti attendibili.