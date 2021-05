Un giardino, un terrazzo e perché no anche un balcone può essere decorato e tappezzato dai magnifici colori che la natura ci offre.

Un pergolato, un arco, una grata colmi di foglie e fiori rendono l’ambiente accogliente, suggestivo e decisamente bello a vedersi.

Avere pareti sempreverdi e fiorite, rami attorcigliati ai pergolati, mura colorate dal verde delle piante è indubbiamente molto apprezzato e gradito da chiunque.

Dunque se si vuole avere un ambiente sempre verde e rigoglioso le piante rampicanti saranno indubbiamente la scelta migliore. Rallegrano e riempiono giardini e balconi, rendendoli scenografici tutto l’anno.

Uniche belle e profumate, ecco come tappezzare, decorando con tripudi di colori ed eleganza terrazzi, pergolati, pareti e non solo

Le rose rampicanti sono le varietà più apprezzate e coltivate sia in vaso sia in terra.

Questa categoria di rose sono l’ideale per creare zone d’ombra, ottime per momenti di relax, regalando anche la possibilità di godere di abbondanti e frequenti fioriture dai colori più disparati.

Le rose caratterizzate dall’inconfondibile profumo e bellezza, sono perfette per chi desidera essere circondato da un vero e proprio angolo di paradiso.

Le rose rampicanti generalmente necessitano di zone poco ventose e in parte ombreggiate evitando l’esposizione diretta alla luce del sole per diverse ore. Ad eccezione per le rose di colore scuro che hanno bisogno di zone più soleggiate.

Queste rose però devono essere aiutate, per farle arrampicare nel miglior dei modi, con dei sostegni adeguati fornendo loro delle guide per farle andare nella direzione giusta.

Il miglior periodo per piantarla è nelle mezze stagioni in un terreno argilloso ricco di humus, soffice e poco compatto.

Le innaffiature devono essere poche ma frequenti, circa 2/3 volte alla settimana, facendo attenzione a non bagnare le foglie per evitare la formazione di muffe.

Se coltivate in vaso bisogna evitare i ristagni d’acqua che sono mal tollerati dalle piante.

Febbraio è il mese ideale per la potatura in quanto le piante si trovano nella fase di riposo naturale.

Ad ogni inizio primavera bisogna effettuare la pacciamatura, necessaria per nutrire la pianta con sostanze naturale per farla crescere sana e vigorosa.

