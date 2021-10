L’oleandro è un bellissimo arbusto che durante la bella stagione ci regala una montagna di fiorellini delicati e colorati.

Solitamente il colore più comune è il rosa, ma non mancano i toni più scuri del fucsia e del rosso e il particolarissimo bianco. Questa pianta è tipica della macchia mediterranea ma ormai la possiamo trovare un po’ in tutta Italia ad abbellire case, strade e parchi.

L’oleandro è, poi, molto apprezzato perché è una pianta robusta e resistente ed è facile prendersene cura. Nonostante ciò, teme il freddo intenso che già è calato su moltissime città dello stivale e le gelate che stanno per arrivare.

In questo articolo, allora, cercheremo di capire che cosa possiamo fare in questi giorni per proteggere il nostro oleandro e come occuparcene durante tutto l’inverno.

Per salvare l’oleandro da freddo e gelo bastano queste 4 semplici accortezze più alcuni consigli pratici per l’inverno

La prima cosa che potremmo fare è coprire la nostra pianta con un telo apposito. In commercio troviamo il TNT, una sigla che sta per Tessuto Non Tessuto. Questo generalmente è:

impermeabile;

traspirante;

resistente e antigraffio;

ignifugo.

Lo possiamo trovare nei negozi di fai da te o in quelli specifici per il giardinaggio, è molto economico e si vende a metro. Ricordiamoci, allora, di prendere le misure giuste prima di acquistarlo.

Poi, se avessimo un oleandro in vaso in giardino, dovremmo trovargli un ricovero più opportuno per non lasciarlo in balia di gelo, acqua e vento. Potremmo trasportarlo in una veranda, in un angolino ben riparato ma luminoso.

Oppure potremmo posizionarlo nel pianerottolo, che è un luogo solitamente fresco, asciutto e luminoso al punto giusto. Questa pianta, però, non andrebbe mai tenuta in casa a causa delle temperature troppo elevate che potrebbero esporla a forti stress vegetativi.

Infine, il gelo notturno, oltre le foglie, potrebbe danneggiare le radici dell’oleandro e per questo dovremmo riparare adeguatamente il terriccio.

Ecco due idee interessanti:

potremmo coprire la terra del vaso con della corteccia oppure con le bucce delle castagne che si possono riusare in tantissimi modi;

potremmo sollevare il vaso da terra con dei legni o dei piccoli mattoncini.

Le cure invernali

Oltre a queste piccole astuzie per salvarlo da freddo e gelate, potremmo seguire alcuni consigli utili per l’inverno e per occuparcene al meglio.

In particolare:

le innaffiature dovrebbero essere abbondanti ma solo quando il terreno ci appare alla vista e al tatto ben asciutto;

non dovremmo lasciare mai acqua ristagnante nel sottovaso, perché un eccesso di umidità potrebbe causare funghi e muffe;

potremmo usare del concime per aiutare la pianta a rinforzarsi e a sopravvivere nella sua nuova dimora per l’autunno e inverno.

Ecco, allora che, per mettere in salvo l’oleandro da freddo e gelo, bastano queste 4 semplici accortezze più alcuni consigli pratici per l’inverno.

Il ritorno all’esterno

Completiamo questa mini-guida sull’oleandro ricordando che la nostra bellissima pianta può essere riportata all’esterno tra aprile e maggio.

