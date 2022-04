Hanno i colori del sole e catturano l’attenzione di tutti grazie a tinte intense e sgargianti. I fiori di cui parleremo questa sera sono davvero una ricchezza per abbellire gli spazi esterni di casa in poche mosse. D’altronde, complici le temperature più miti e l’infinita varietà di piante che fioriscono in primavera, sono in molti a riorganizzare balconi e terrazzi in questi giorni.

Sempre di più, si è alla ricerca di piante belle, colorate e resistenti che richiedono poche cure. Scovare quelle migliori non è un’impresa difficile, tuttavia bisognerà scegliere le specie più adatte per il balcone o il terrazzino di casa. In alcuni casi, i vegetali che generalmente si coltivano in terra possono rivelarsi, invece, una piacevole sorpresa anche se posizionati all’interno di un vaso. È il caso di questa pianta meravigliosa che in poco tempo riuscirà ad abbellire l’intero balcone con una distesa di fiori bellissimi.

Ecco, infatti, 5 piante belle come il sole per illuminare balconi e giardini con fiori spettacolari che resistono fino al prossimo autunno

Tra le innumerevoli soluzioni che il mondo vegetale prospetta, queste 5 idee sono senza dubbio tra le più colorate. Colori e sfumature che vanno dal bianco, al giallo intenso, dall’arancione al rosso. Insomma, con queste 5 piante belle come il sole potremmo avere la Stella più famosa del sistema solare direttamente sul nostro terrazzo.

Ecco, 5 fiori gialli da mettere ora sul balcone. Ovviamente, le piante che presenteremo questa sera si trovano anche in altri colori. Per far risplendere balconi e giardini, ecco la versione gialla di ogni specie.

Fiori belli e vivaci

L’intramontabile fascino della rosa torna ad ammaliare tutti nella versione gialla. Simbolo di gelosia, la rosa gialla regala tonalità eleganti e fioriture giallo pastello che conquistano tutti.

Altro fiore bellissimo del periodo è la primula. La sua versione gialla assicura balconi e giardini allegri, delicati e indimenticabili.

Simbolo di gioia e soddisfazione, la gerbera gialla esprime tutta la sua potenza tra la primavera e l’estate. Nonostante il suo aspetto delicato, è una pianta molto resistente.

Conosciuto con il nome di “dente di leone” per la forma dentata delle sue foglie, il tarassaco fiorisce di continuo fino ad autunno inoltrato. La sua infiorescenza si presenza di un bel giallo deciso ed è anche considerato un fiore commestibile.

Infine, la carrellata di fiori gialli si conclude con la “bocca di leone”, una pianta bellissima che comincia a fiorire in primavera. In estate esplode in tutta la sua forza e continua la fioritura fino al periodo autunnale.

