Cosa indossare per correre in autunno e 5 consigli per allenarsi al meglio

Perché d’estate ingrasso è una domanda che si fanno in tanti. Dopo gli sforzi per superare la prova costume, la bilancia ci castiga. Oltretutto, stabilire come smaltire i kg delle vacanze non è facile. La gente cerca di capire come tornare in forma dopo le ferie. Magari interrogandosi su cosa mangiare per perdere peso e sgonfiare la pancia. Con un occhio alla spesa settimanale economica, che per tanti non deve superare i 50 euro. Insomma, la bolletta del gas triplicata impone delle scelte. Così come la bolletta della luce aumentata.

Correre per perdere peso lo fanno in tanti, ma attenzione a come vestirsi

Ecco perché, per tanti, la soluzione migliore è perdere peso con la corsa. Ed ecco che in tanti fanno programmi per stabilire quanto correre per dimagrire 5 kg. O che programma di corsa seguire per dimagrire 10 kg. Qui, però, bisogna fare attenzione a non farsi ingannare dalle tabelle. Soprattutto se siamo agli inizi.

E la prima questione che dovremmo porci è cosa indossare per correre in autunno. Che non è scontato, come qualcuno potrebbe facilmente pensare. Occorre, invece, uscire con giudizio. Pensando che in autunno le temperature si sono sì abbassate, ma mai come in inverno.

L’abbigliamento per correre in autunno va curato esattamente come la corsa stessa

Diciamo che dipende anche da noi. Se siamo particolarmente freddolosi vestiremo diversamente dagli altri. In ogni caso, basta una maglietta a manica lunga purché tecnica. Una calzamaglia o dei pantaloni tecnici lunghi potrebbero fare al caso nostro. Però, se abbiamo caldo, van bene anche i pantaloncini corti.

Ricordiamoci che dopo qualche minuto avremo caldo. E, quindi, se ci vestiamo troppo, rischiamo di morire dal caldo. Insomma, non leggerissimi come in estate, ma neanche bardati come in inverno. Fondamentale sono i calzini tecnici e, soprattutto, le scarpe per la corsa. Evitare, tassativamente, quelle da passeggio. Al massimo, indossiamo un giubbino impermeabile per il vento.

Cosa indossare per correre in autunno e 5 consigli per allenarsi al meglio

Durante la corsa, poi, ci sono dei consigli che andrebbero seguiti. Da unire agli errori che non vanno fatti. A partire dal riscaldamento, che non va mai trascurato. Consideriamo che un corpo già riscaldato permette di ottimizzare la corsa, facendo aumentare anche la resistenza. Se lo scopo è perdere peso, allora non facciamoci prendere dalla foga. Anzi, godiamoci il paesaggio e, magari, poniamoci qualche traguardo semplice. Arrivare fino al lampione. Poi, fino alla casa in fondo alla via. Poi all’albero dietro al supermercato.

Così facendo, troveremmo soddisfazione e voglia di andare avanti. Attenzione alla luce. Con il cambio dell’ora viene buio prima. Indossiamo sempre qualcosa che ci faccia riconoscere a distanza. Al termine della corsa, facciamo qualche sprint. Bastano 100 metri al passo e 100 di sprint, da ripetere 3 volte. Perfetto per togliere stanchezza alle gambe. Poi facciamo stretching. Con i muscoli caldi, dopo l’allenamento, potremo allungarli meglio. E il nostro corpo ci ringrazierà il giorno dopo.

