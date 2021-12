Per fare una colazione sana è sufficiente adottare le abitudini corrette a cominciare dal risveglio. Anzitutto, essa deve essere completa, perché è proprio di mattina che abbiamo bisogno di più energie per affrontare la giornata. Sicché, occorre un pool di vitamine e antiossidanti, per una colazione invernale del tutto salutare e dietetica. Quindi, necessitiamo di un giusto apporto di carboidrati forniti dalla frutta che avrebbe anche un’azione antiossidante e depurativa. Inoltre, per il predetto apporto calorico, dovremmo consumare i frullati, ideali anche per mantenere la linea.

I carboidrati potrebbero derivare anche dall’uso di fiocchi di avena, muesli non zuccherati, gallette di riso e fette biscottate. Come bevanda, a questi cibi solidi, potremmo associare il latte, preferibilmente scremato o parzialmente scremato, oppure quello vegetale. Esso è fonte di vitamina D e calcio. A tutto ciò, aggiungeremo, ogni mattina, un po’ di frutta secca, come ad esempio: 3 noci, 4/5 mandorle, 2/3 nocciole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Un pool di vitamine e antiossidanti per una colazione invernale del tutto salutare e dietetica

Agli alimenti indicati potremmo aggiungere, a piacimento, una tazzina di caffè, per ottenere la giusta dose di carica. Sempre per una mattinata ricca di energia sarebbe meglio consumare un’arancia, in succo e a spicchi. Questo perché l’arancia potrebbe facilitare l’assorbimento del ferro da parte dell’intestino, favorendo la formazione dei globuli rossi. Inoltre, aiuterebbe a ridurre lo stress e la stanchezza, anche grazie alla vitamina C, che aumenterebbe le nostre difese immunitarie.

Poi, ci sono altri 5 alimenti che potremmo scegliere, a seconda dei gusti, sempre per una colazione sana e dietetica. Essi sono:

1) il pompelmo, che fornirebbe energia per tutta la giornata;

2) lo yogurt magro, che aiuterebbe a ridurre i grassi;

3) i cereali integrali, che ci farebbero sentire sazi più a lungo;

4) la banana, che pur non essendo molto calorica, avrebbe un elevato indice di sazietà.

La colazione sana è essenziale per iniziare bene la giornata

Per fare una colazione sana e nutriente, possiamo consumare un po’ di tutto, senza grandi privazioni. Basta mangiare in modo equilibrato, senza strafare. Inoltre, alternare gli alimenti, farebbe bene in quanto, attraverso la varietà, forniremo al nostro corpo l’apporto delle sostanze necessarie. Infine, secondo i nutrizionisti, la colazione dovrebbe fornire il 20% dell’apporto calorico giornaliero.

Approfondimento

Chi lo avrebbe mai detto che esistono antiossidanti che potrebbero aiutarci a contrastare l’invecchiamento cellulare