I dettagli molto spesso fanno la differenza, anche per quanto riguarda la cura della casa, dove arredamento, pulizia e ordine determinano tutto l’ambiente.

Bagno, camera da letto e soprattutto cucina hanno sempre bisogno di profonda pulizia, perché le utilizziamo molto e per evitare la moltiplicazione di acari e germi.

Anche quando cuciniamo è importante togliere tutti i residui di cibo e cercare di non trascurare lavello, elettrodomestici e soprattutto i mobili. Che si tratti di tavoli, armadietti e scaffali in legno, infatti, dovrebbero essere sempre detersi, per evitare che grasso e macchie possano rovinarli nel tempo.

5 modi naturali per pulire i mobili della cucina in legno, anche in noce, lucidi o verniciati, senza lasciare aloni

Non sempre, però, abbiamo la soluzione a portata di mano e siamo indecisi su quali prodotti in commercio acquistare. Anche perché molti sono aggressivi e, se non abbiamo molta esperienza a riguardo, potremmo rischiare di combinare qualche disastro.

Esistono molti rimedi assolutamente economici che potrebbero essere efficaci per fare brillare ogni elemento.

Prima di tutto, però, che si tratti di stipetti realizzati con vari tipi di legno, verniciati, lucidi o opachi, dovremo togliere la polvere in eccesso. Per farlo, utilizziamo dei semplici panni di cotone o in microfibra asciutti e puliti.

Un possibile espediente per pulire i mobili è usare le noci, quelle che sgranocchiamo come spezza fame. Basterà eliminare il guscio e la pellicina, metterle all’interno di un panno di cotone fino e schiacciarle in un mortaio in pietra. In questo modo il tessuto assorbirà l’olio delle noci, perfetto per fare tornare come nuovi i mobili di colore scuro.

Un altro modo per fare risplendere le superfici in legno è usare un mix composto da 3 cucchiai di olio d’oliva e uno di aceto bianco. Mescoliamo e, con un panno in microfibra, strofiniamo delicatamente sul legno.

Per nutrire e dare lucentezza potremmo utilizzare l’olio di lino, quello crudo penetra facilmente nelle fibre, mentre quello cotto serve anche per rendere impermeabile il legno.

Altri rimedi

Per detergere quelli realizzati in noce sembrerebbe essere una soluzione scaldare in un pentolino 500 ml di birra chiara, un cucchiaio di cera d’api e uno di zucchero. Per fare risplendere e lucidare i mobili, usiamo questo composto da passare con l’aiuto di un panno in cotone o microfibra.

L’ultimo dei 5 modi naturali per pulire i mobili in legno è impiegare un sapone neutro naturale e biologico. Diluiamo con un poco d’acqua e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale da passare in tutte le superfici, soprattutto quelle verniciate e lucide.

Approfondimento

Per igienizzare e disinfettare il parquet alla perfezione e renderlo luminoso e splendente bastano 4 elementi naturali