Piano della cucina, pavimenti, superfici del bagno in marmo sono un pensiero che tormenta quando arriva il momento di pulire casa. Ore ed ore passate a strofinare senza ottenere risultati soddisfacenti, macchie, aloni, rendono impossibile questo materiale così delicato.

Se poi è arrivato il momento di lucidarlo, chi non possiede lucidatrici si arrende a pessimi esiti. Eppure il marmo è una roccia pregiatissima che ha un effetto strepitoso in casa, ed è davvero un peccato trascurarlo.

Perché il suo punto debole è quello di assorbire facilmente le macchie e le sostanze, essendo un materiale poroso, quindi può capitare che l’effetto lucido svanisca.

Fortunatamente nulla è perduto, oltre ad utilizzare i prodotti specifici, si può intervenire con soluzioni fai da te che renderanno questo pregiato elemento come nuovo, anche se rovinato.

Ecco un metodo fai da te per pulire il marmo macchiato e opacizzato che lo renderà splendente senza lucidatrice con dei piccoli stratagemmi.

Lucidare e smacchiare il marmo in un batter d’occhio

Per lucidare e togliere ingiallimenti la soluzione è sciogliere nell’acqua bicarbonato, sale e sapone di Marsiglia. Sono dei prodotti che agiscono con delicatezza sulla superficie. È opportuno prima fare una prova su una piccola parte, poi con un panno pulito procedere alla pulizia.

Con acqua distillata, alcool, bicarbonato e l’aiuto di una pezza di lana si potranno lucidare le scale, i piani e i pavimenti di marmo. Si formerà una pasta cremosa da risciacquare che sostituirà egregiamente la lucidatrice. Attenzione però a non farlo più di una volta a settimana.

Se si preferisce utilizzare un procedimento più sbiancante per pulire e togliere l’opacità, utilizzare solo bicarbonato e acqua ossigenata (a 10 o 12 volumi) diluiti nell’acqua. È un metodo impiegato soprattutto nei marmi bianchi, che darà ottimi risultati.

Togliere l’opaco con un solo gesto

Se la superficie ancora non ha assorbito la macchia e se si vuole lucidare a dovere, si potrà utilizzare acqua calda e un panno in microfibra. Non fare evaporare l’acqua per ridare nuova lucentezza al marmo.