Ormai la moda del fai te è letteralmente esplosa, coinvolgendo non solo i più piccoli, ma anche gli adulti. Un modo assolutamente divertente e creativo per trasformare oggetti comuni, usando semplicemente la fantasia.

Questo tipo di hobby possiamo applicarlo su tantissimi oggetti che non utilizziamo più, come centrini e merletti, o per valorizzare quelli rovinati. Quindi, potremmo dare una nuova vita a bicchieri di vetro, maglioni e jeans, damigiane di vetro dimenticate in un angolo. Oppure, invece di buttare via oggetti comuni, a prima vista senza utilità, potremmo decorarli per abbellire la casa.

Usiamo i rotoli di carta igienica non per le pulizie di primavera ma per creare questi semplici lavoretti divertenti

Potremmo farli diventare un letto per il camino o strumenti per semplificare le pulizie domestiche, da inserire nella bocchetta dell’aspirapolvere.

Insieme ai più piccoli, poi, sarebbe divertente decorarli e usarli come suppellettili o come confezioni per fare dei regali.

Per realizzare un simpatico polpo, ad esempio, ci vorranno davvero pochi minuti ed energie. Prima di tutto coloriamo la superficie esterna del rotolo, con degli acquarelli o tempere, con delle forbici creiamo i tentacoli tagliando delle strisce sulla parte inferiore. Arrotoliamo queste ultime verso l’alto, per dare la forma del mollusco. Infine, disegniamo con un pennarello gli occhi e un grande sorriso.

Un’altra idea è realizzare dei colorati serpenti, anche in questo caso prima dovremo dipingere i rotoli con dei colori vivaci, aggiungendo dei pois. Tagliamo a spirale il tubo di cartone, in una estremità, per dare la forma della lingua, ricaviamo una “V” con le forbicine e coloriamo di rosso. Inseriamo poi con la colla degli occhi, realizzati con la carta e colla vinilica. Con un pennello facciamo le pupille.

Altre decorazioni

Potremmo creare un disegno artistico sorprendente da appendere in casa, se usiamo i rotoli di carta igienica per trasformarli in uno splendido albero. Prendiamo una tavola di compensato o un foglio di carta rigido e disegniamo il tronco di un albero e dei rami.

Ricaviamo delle strisce di circa un centimetro dai tubi, schiacciamoli leggermente, per dare la forma di una foglia e coloriamoli usando la fantasia. Non resterà che attaccarli con la colla lungo tutto i rami che abbiamo disegnato.

Potremmo anche fare dei petali di un fiore da incollare sulla base per fare un prato fiorito.

Infine, potremmo preparare qualche simpatica decorazione per il periodo di Pasqua, dove inserire gli ovetti o semplicemente da poggiare sui mobili. Per realizzare dei cestini ci vorranno poche semplici mosse. Tagliamo a metà i rotoli, usiamo l’altra metà per fare i manici, da incollare all’estremità dei tubi. Usiamo una vecchia stoffa o dipingiamo a piacere l’esterno, mentre l’interno servirà per contenere cioccolatini e ovetti.