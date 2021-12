L’eleganza e il gusto raffinato di una casa si nota dai dettagli, ma soprattutto dai materiale che troviamo all’interno.

Se le varie superfici sono in marmo è un vero spettacolo, che rende tutta l’atmosfera molto più sofisticata. Anche se non è proprio una passeggiata trattarlo, esistono dei metodi fai da te per renderlo splendente senza lucidatrice.

Anche i tipi di pavimento possono donare all’abitazione un tocco di vero stile e classe, soprattutto se si tratta di parquet. Un materiale di grande pregio, ma altrettanto delicato da pulire, perché potremmo rovinarlo in poche mosse. Infatti, pochi sanno come lavare bene il parquet con lo straccio in modo rapido senza lasciare aloni d’acqua antiestetici.

Questo perché alcuni prodotti, che acquistiamo, potrebbero contenere sostanze aggressive in grado di opacizzare e macchiare la superfice per sempre. Dato che non è proprio economico sostituire il pavimento in legno, è buona norma adottare gli accorgimenti giusti. Per poter eliminare tutti i batteri e lucidarlo, preservandolo, potremmo usare alcuni trucchetti casalinghi.

Per igienizzare e disinfettare il parquet alla perfezione e renderlo luminoso e splendente bastano 4 elementi naturali

Prima di ogni tipo di intervento, è necessario togliere tutta la polvere dalla superficie, con un panno specifico, usa e getta o recuperato da vecchi asciugamani in microfibra. A

nche quando usiamo il mocio è importante non lasciare acqua in eccesso, ma asciugare, perché l’umidità non è alleata del parquet.

Invece, per igienizzare e disinfettare il parquet alla perfezione e renderlo luminoso e splendente bastano 4 elementi naturali, che facilmente potremmo trovare in casa.

Il primo è il tè verde, bevanda molto utilizzata e apprezzata, potrebbe avere sul legno un’azione antibatterica, donando luminosità e lucentezza a tutte le varie venature.

Mettiamo all’interno del secchio d’acqua, leggermente calda, almeno 2 bustine di tè, aspettiamo qualche minuto e poi passiamo lo straccio.

In alternativa, potremmo utilizzare il sapone nero, dal potere purificante, può servire a trattare il legno rispettandolo. Aggiungiamo al secchio una noce di prodotto e mescoliamo nell’acqua. Passiamo lo straccio e poi con un panno in microfibra asciughiamo il parquet.

Altri 2 elementi

In un’unica mossa potremmo igienizzare, pulire, nutrire, lucidare e neutralizzare i cattivi odori. Direttamente dalla dispensa della cucina recuperiamo l’olio d’oliva e il succo di un limone. Mescoliamoli insieme all’acqua e passiamo lo straccio su tutta la superfice, poi provvediamo ad asciugare con il panno asciutto.

Al posto dell’olio, per avere maggiore profumazione in casa, mantenendo tutto pulito e disinfettato, utilizziamo poche gocce di olio tea tree. Questo metodo potrebbe anche servire a trattare le varie mensole o mobili in legno, ricordando sempre di spolverare prima.