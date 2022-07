L’idea di poter trasformare con le proprie mani oggetti comuni, destinati a finire nel cestino dei rifiuti, rappresenta un modo per smaltire diversi tipi di materiale. Con il fai da te creativo è possibile recuperare vecchi oggetti dismessi, abbandonati in un angolo di casa, e dargli una nuova funzione, usando tanta creatività.

Anche nel caso in cui andiamo a fare la spesa, spesso ritorniamo con una marea di contenitori plastificati, come quelli del gelato o di altri alimenti. In pochi giorni il bidone della plastica potrebbe riempirsi e rimanere colmo per giorni. Per eliminare qualche confezione di plastica, però, potremo mettere in pratica alcune semplici idee fantasiose, realizzando dei piccoli lavoretti.

5 modi creativi per riciclare contenitori e vaschette di plastica

Prima di poter utilizzare le vaschette, selezioniamone alcune e laviamole bene, visto che ci saranno tracce di cibo. In questo caso basterebbe lasciarle nel lavello della cucina per un’ora, completamente sommerse da acqua e detersivo per i piatti.

Se la superfice è particolarmente unta, potremmo aggiungere qualche goccia di succo di limone, efficace per sgrassare. Una volta pulite e asciugate, usiamo le vaschette di plastica per creare delle fioriere sospese da appendere al muro, dentro o fuori casa. Stendiamo della colla su tutta la superfice esterna del contenitore, prendiamo dello spago o corda, colorata o meno, e avvolgiamola attorno. Incolliamo sui lati corti delle catenine, o altro spago, per appendere il nostro nuovo vaso sul soffitto.

Oltre a realizzare bellissime fioriere e semenzai, potremmo creare un originale portafoto da tenere in camera o su una mensola del soggiorno. Recuperiamo della stoffa chiara o colorata e foderiamo con la colla la superfice interna ed esterna della vaschetta. Inseriamo sul fondo la foto, bloccandola con del nastro adesivo e giriamo la vaschetta, appoggiandola sul lato lungo. Per dare maggiore luce, inseriamo all’interno delle piccole luci led a batteria e il portafoto avrà un aspetto assolutamente particolare.

Altre 3 idee

Realizziamo delle simpatiche tende a filo scaccia mosche, utilizzando come decorazione proprio i contenitori di plastica. Ritagliamo delle piccole sagome a forma di cerchio, usiamo la carta vetrata per levigare il contorno e poi coloriamo con dell’acrilico. Non resterà che fare un piccolo buco sulle decorazioni per poterle appendere con lo spago.

Altrimenti, sfruttiamo la tecnica del decoupage per dare un nuovo aspetto alla vaschetta e trasformarla in un piccolo contenitore dove appendere le chiavi. Dopo aver rivestito tutta la plastica, facciamo 2 piccoli fori alla base per fissarla al muro, quindi inseriamo dei chiodini dopo posizionare le chiavi.

L’ultimo dei 5 modi creativi per riciclare contenitori consiste nel realizzare una scatola multiuso, dove riporre vari tipi di oggetti o accessori. Anche in questo caso, scegliamo la tecnica che preferiamo per rivestire l’imballaggio plastificato e incolliamo altri dettagli, come conchiglie, perle o sassolini. Potremmo, ad esempio, mettere all’interno il nostro pot-pourri preferito per profumare l’ingresso e le altre stanze.

