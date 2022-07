La nostra casa è un luogo che ci deve rappresentare e che dobbiamo anche sentire accogliente e confortevole. Ambienti interni ben arredati, curati e in ordine sono in grado di trasmetterci serenità e armonia. Per agire in tal senso, nessun dettaglio dovrà essere trascurato.

Anche l’inestetismo più piccolo potrebbe compromettere il risultato finale. A tal proposito, nulla è più sciatto in una casa che vedere correre da una parte all’altra dei cavi elettrici. Che si tratti di quelli dell’impianto, o di quelli collegati a dispositivi quale una lampada o una televisione, saranno ben poco gradevoli alla vista. Esistono però 7 idee, oltre a canaline e scatole, per nascondere cavi elettrici vari.

Soluzioni classiche

Quando si pensa a un modo per coprire i fili elettrici in casa, siano essi all’interno o all’esterno, classiche soluzioni sono le canaline. Come si intende dal nome, sono una sorta di piccoli canali in plastica, rettangolari e sottili, al cui interno si collocano i cavi. Acquistandole del medesimo colore del muro o dipingendole vi si confondono.

In alternativa, qualcuno utilizza delle scatole. Infatti, basterebbe forarle per farvi passare all’interno i cavi. Questa soluzione però lascia comunque una parte di fili scoperti e alla vista, è adatta più per coprire spine e ciabatte.

Fortunatamente possiamo contare su altre opzioni.

7 idee oltre a canaline e scatole per nascondere cavi elettrici sul muro

Esistono diverse idee da applicare per coprire completamente i vari cavi vaganti dentro casa a ridosso del muro. Si potrebbe optare per degli zoccolini da porre sopra ai battiscopa. Sono piccoli e discreti, passano inosservati e nasconderanno perfettamente i cavi.

Molto interessante potrebbe essere anche l’installazione di binari elettrificati. Sono una sorta di tubi che incanalano i cavi al proprio interno. Avrebbero poi il grande vantaggio di rendere le prese elettriche spostabili.

Così come possiamo camuffare e abbellire il frigorifero, anche per quanto riguarda i cavi possiamo servirci di suggerimenti che oltre a celarli li rendano decorativi. Molto pratico potrebbe essere acquistare delle guaine raccogli cavi. Ne esistono di diversi tipi, non solo bianche o nere, ma anche di svariati colori. In questo modo potremmo abbinarle anche all’arredo, scegliendoli delle medesime tonalità o di altre in contrasto. In quest’ultimo caso l’effetto sarà molto moderno.

Vi è poi un’altra idea facile ed economica ma di grande effetto. Basterà comprare delle spirali metalliche, quelle da gioco, e farvi passare all’interno i fili. Una sistemazione davvero originale.

Molto carino potrebbe anche essere infilare i cavi dentro diverse perline di legno, una scelta azzeccata soprattutto in ambienti che tendono all’etnico.

Nel caso i fili fossero in camera dei bambini, si potrebbero far passare in basso sul muro e poi coprirli con una staccionata in legno o cartone colorata. Magari si potrà realizzare anche il disegno di qualche animale sul muro per completare l’opera.

Allo stesso tempo possiamo anche integrare i cavi all’interno di pitture sul muro. Ad esempio, si potrebbero adagiare sul muro e poi disegnarvi al di sopra degli uccelli appollaiati.

Lettura consigliata

Come togliere una chiave rotta e incastrata dentro la serratura del portone con 4 pratici trucchetti