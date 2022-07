Molti di noi amano la propria città ma vorrebbero esplorare nuovi orizzonti. Altri, invece, cercano una nuova terra in cui far crescere i propri sogni o i propri progetti. Insomma, per un motivo o per un altro ci sono diverse persone che pensano spesso di cambiare il luogo in cui vivono. Si tratta, sicuramente, di un passo importante. Proprio per questo motivo andrebbe ragionato con cura e attenzione.

Dunque, bisognerebbe vagliare tutte le opportunità, cercando di capire quale città possa fare più al caso nostro e quale potrebbe soddisfare di più le nostre esigenze.

Ecco una città in Europa che potrebbe offrirci diverse opportunità e che potrebbe accoglierci nel migliore dei modi

Ci sono diverse città in cui sicuramente potrebbe essere bellissimo vivere. Se vogliamo rimanere in Italia, potremmo pensare a Pordenone, per esempio. Questo luogo, infatti, oltre a una grandissima tranquillità, offre anche opportunità e una serie di eventi culturali davvero interessanti. Ma se il nostro sogno è quello di uscire dai confini italiani, allora c’è un’altra meta che potremmo considerare.

Stiamo parlando della meravigliosa Skopje, capitale della Macedonia del Nord, città ricca di sorprese, culture e opportunità che potremmo sfruttare.

Si vive benissimo con 600 euro al mese in questa capitale europea

Skopje è una città calda, anzi tra le più calde di tutta la zona dei Balcani e offrirebbe giornate soleggiate e allegre. Inoltre, si tratta di un crocevia tra diverse culture, aspetto che si può notare anche dall’architettura. La natura circostante, poi, offre anche un ottimo spunto per poter vivere in serenità e in pace e per fare una fuga nel weekend che apprezzeremmo senza alcuna ombra di dubbio.

Per quanto riguarda il lato economico, Skopje è una città con cui si vive davvero con poco. Infatti, gli affitti sono bassissimi e anche il costo per comprare un appartamento è davvero ridotto. Per non parlare, poi, di pranzi e cene fuori nei ristoranti, dove il conto, rispetto all’Italia, riporta dei prezzi bassissimi.

Il popolo di Skopje è accogliente e caloroso e ama entrare in contatto con altre culture, considerando anche la storia di questo Paese. L’inglese è piuttosto diffuso, dunque non si farà fatica a iniziare a comunicare con i nuovi concittadini. Inoltre, le opportunità culturali in questa capitale sono all’ordine del giorno e potremo vivere diverse esperienze nuove ed inedite. Dunque, ora sappiamo che si vive benissimo con 600 euro al mese a Skopje se dovessimo voler pensare di cambiare città.

Lettura consigliata

Sarebbe proprio questa una delle città dove si vive meglio in Italia, bellissima e ricca di sorprese da non perdere