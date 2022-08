5 mete magiche per la vacanza a settembre al mare in Italia spendendo pochissimo

Abbiamo superato la giornata di Ferragosto, la festa simbolo dell’estate. Per molti inizia il periodo dei rientri e della ripresa della routine quotidiana. Per altri, invece, è il momento di pensare alle vacanze. Settembre è il mese ideale per un viaggio, per molti motivi. Il primo sono i prezzi, decisamente più bassi rispetto a quelli di luglio e agosto. Il secondo è la pace, garantita dalla presenza di un minor numero di turisti stranieri e non. E se abbiamo deciso di puntare sui viaggi intelligenti, ecco 5 mete magiche per la vacanza a settembre al mare nel nostro splendido Paese. Prepariamo le valigie e salviamo il portafogli perché spenderemo davvero pochissimo.

Cosa vedere in Calabria a settembre

Iniziamo da una delle Regioni perfette per le ferie di settembre: la Calabria. E non soltanto per i suoi meravigliosi borghi pieni di storia e spettacoli naturali. La Calabria è celebre per il suo mare cristallino e per località uniche al Mondo come Isola di Capo Rizzuto. Da diversi anni Bandiera Verde, quest’isola dà il meglio di sé a settembre quando le spiagge si spopolano dai turisti. In più, nei territori vicini, vengono organizzate moltissime sagre e feste di paese proprio in questo periodo.

Se invece vogliamo abbinare mare ed escursioni non possiamo perderci la Costa degli Dei. Ovvero il tratto affacciato sul Mar Tirreno della provincia di Vibo Valentia. Tropea, Nicotera, Joppolo, Parghelia. Sono solo alcuni dei meravigliosi borghi a picco sul mare che meritano assolutamente una visita.

L’Isola d’Elba è la meta low cost perfetta per la bassa stagione

Spostiamoci in Toscana per parlare dell’Isola d’Elba, la terza isola più grande d’Italia. L’Elba è una delle mete turistiche più gettonate del Paese. Un aspetto che la rende costosissima e spesso invivibile in agosto. A settembre, però, la situazione cambia. Le strade e le spiagge diventano oasi di pace e viaggiare tra una caletta e l’altra coccolati dal sole e dal vento è meraviglioso. Le temperature sono ancora gradevoli e a settembre si svolgono anche moltissimi eventi sportivi, artistici e culturali.

5 mete magiche per la vacanza a settembre al mare in Italia spendendo pochissimo

Altra meta low cost tutta da scoprire è Manfredonia, in provincia di Foggia. Manfredonia è un mix unico che mette insieme spiagge bianche, panorami da sogno e un centro storico di assoluto pregio. E a rendere ancora più affascinante il tutto ci sono le acque limpidissime e la possibilità di effettuare meravigliose escursioni nel verde.

Quando si parla di turismo e di mare le Marche passano spesso in secondo piano. Un errore madornale se pensiamo alla bellezza di una città come Ancona. Ancona è una delle città più “economiche” d’Italia e offre spiagge incredibili come quella delle Due Sorelle. Oppure, se amiamo il contatto con la natura, parchi come quello del Passetto e quello del Conero. Due oasi verdi che ci faranno letteralmente impazzire.

Lettura consigliata

Per le vacanze in Puglia questa oasi amatissima dai vip è la meta di mare perfetta