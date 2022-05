Il latte di mandorla è molto gettonato negli ultimi tempi. É un’ottima soluzione per chi vuole sostituire il latte vaccino, soprattutto per chi è intollerante al latte. Una bevanda salutare e saporita, spesso anche più gustosa del latte comune.

Può essere bevuto o utilizzato in ricette, ma oltre al buon gusto, questa bevanda ha molti benefici.

5 incredibili benefici del latte di mandorla per stomaco, pelle e capelli più 2 rimedi naturali inaspettati

Ricco di vitamine, minerali e antiossidanti, il latte di mandorla è una grande fonte di magnesio. Questo minerale è uno dei più comuni all’interno del nostro corpo. Un elemento essenziale per controllare i livelli di zucchero nel nostro sangue.

Il secondo beneficio è un miglioramento della salute della pelle. Infatti, questa bevanda è ricca di vitamina D e calcio, due elementi importanti per ridurre l’acne. Inoltre, sostituire il latte vaccino con quello di mandorla ridurrà notevolmente la possibilità di brufoli.

Questa bevanda aiuta notevolmente anche la crescita dei capelli, sempre data dalla presenza del magnesio. Infatti la mancanza di magnesio può essere una delle cause di caduta di capelli. Inoltre, il latte di mandorla contiene vitamina E, perfetta per domare i capelli crespi.

Il quarto beneficio è dato dalla ricchezza di fibre di questo latte. Esse aiutano l’apparato digerente e evitano i problemi di stitichezza. Favoriscono quindi la digestione e aiuta a non sforzare i nostri organi.

Infine, riduce il rischio di problemi al cuore. Questo perché è ricco di grassi buoni e presenta vitamine e minerali antiossidanti e antinfiammatori, ottimi per evitare malattie cardiovascolari.

2 rimedi naturali con questa bevanda

Ecco quindi 5 incredibili benefici del latte di mandorla, ma proviamo ora ad utilizzarlo nella pratica.

Il primo rimedio è quello di utilizzarlo come ingrediente per una maschera viso. Uniamo 2 cucchiai di latte di mandorle, un cucchiaio di miele e polvere di avena e mischiamo il tutto. Rendiamo la maschera il più cremosa possibile e applichiamo sul viso pulito. Lasciamo agire per 15-20 minuti e risciacquiamo. Questa maschera è ottima per idratare la pelle secca, sensibile o irritata.

Il secondo rimedio è quello di creare una maschera per capelli. Con mezza tazza di latte di mandorle, dell’olio di mandorle, olio di ricino e acqua possiamo creare una soluzione per capelli secchi e sfibrati. Mischiamo tutti gli ingredienti insieme e applichiamo dalla radice alla punta. Lasciamo agire almeno un’ora, per poi risciacquare. Ecco dei capelli morbidi e lucenti in pochi passi.

