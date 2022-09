Ogni stagione presenta caratteristiche proprie. Per molti, agosto ha significato sole, mare e spiaggia. In altre parole, agosto è sinonimo di vacanze. Settembre, invece, è il mese della fine delle ferie e del rientro a scuola. Le giornate si fanno via via sempre più corte e le temperature diventano più fresche. Ma non bisogna immalinconirsi troppo, perché anche settembre porta con sé dei begli aspetti.

Cosa fare a settembre in Italia, all’estero e con i bambini

La stagione è ancora buona per fare gite fuori porta e organizzare weekend, magari anche all’estero. Ci sono tante destinazioni economiche, perfette da visitare in due giorni. Non dimentichiamo poi le sagre paesane. Esattamente come accade in primavera, anche a settembre si moltiplicano fiere e mostre-mercato. Durante i primi mesi dell’anno, gli eventi hanno principalmente per protagonisti piante, fiori e tutto quanto ha a che fare con orto e giardinaggio. A settembre, invece, complici anche i periodi imminenti di vendemmia, funghi, castagne e tartufi, gli eventi hanno più un’impronta godereccia.

5 imperdibili sagre di settembre tra Sicilia, Lazio, Piemonte e Trentino

Dalla Lombardia alla Sardegna, a settembre, in tutta Italia vengono organizzate sagre tipiche di paese. In genere si tratta di eventi che ruotano attorno a prodotti enogastronomici locali. Facciamo un viaggio virtuale lungo lo Stivale e andiamo a vedere alcune delle fiere più goderecce che ci aspettano da adesso a fine mese.

Sagre settembre Sicilia e Calabria

Partiamo dal sud Italia. Proprio in questi giorni, a Diamante (CS) si sta svolgendo il Peperoncino Festival. Una kermesse di cinque giornate dedicate al peperoncino, simbolo per eccellenza della cucina calabra. In Sicilia, invece, fino all’11 settembre, a Ficarazzi, frazione di Acicastello (CT), c’è la Sagra dell’Arancino. Un evento dedicato al più celebre street food siciliano.

Sagre settembre Piemonte

Spostiamoci ora dall’altra parte del Bel Paese. Il 10 e l’11 settembre, ad Asti, si svolge il Festival delle Sagre. Un intero fine settimana dedicato alla gastronomia tradizionale piemontese e soprattutto astigiana. I visitatori passeggiano tra gli stand con la classica “tasca”, appesa al collo, dove sistemare il bicchiere. Come da tradizione, la domenica c’è la sfilata storica in costumi d’epoca.

Sagre settembre Lazio

Andiamo ora al centro, vicino alla Capitale. A Rocca Priora, a Sud Est rispetto a Roma, si svolge la Sagra del fungo porcino. Una delle manifestazioni più importanti e note dedicata al re dei funghi. L’evento ha più date. Oltre allo scorso weekend, si svolge dal 9 all’11 settembre e, poi, dal 16 al 18 settembre a Colle di Fuori. Sempre in Lazio, sono poi da segnalare la sagra dell’uva di Marino (1, 2, 3 ottobre) e quella dedicata alle castagne di Rocca di Papa.

Sagre settembre Trentino

Non si può parlare delle sagre di settembre senza citare qualche evento enologico, dal momento che questo mese è periodo di vendemmia. Su questo tema, una delle sagre più grandi è la Festa dell’Uva di Verla a Giovo, in Trentino. Dal 23 al 25 settembre, una tre giorni dedicata all’enogastronomia, al folklore e all’artigianato locale. Da non perdere, infine, la sfilata di carri allegorici prevista per la domenica.

Ecco quindi 5 imperdibili sagre di settembre tra cui poter scegliere in base ai propri interessi ed anche a dove si vive.

