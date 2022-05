Il mese di maggio è ormai iniziato. Tra pochissime settimane ci ritroveremo in piena estate. È il momento di pensare alle vacanze estive. Chi ancora non lo avesse fatto, è bene che prenoti la sua vacanza del cuore. In estate i prezzi sono abbastanza alti ovunque. Tuttavia, muovendosi con un certo anticipo, si può riuscire a risparmiare qualcosa soprattutto sui voli. Inoltre, bisogna anche ricordare che, più si aspetta, maggiore è il rischio di non trovare più posto. D’altra parte, la maggior parte degli italiani ha le ferie proprio in agosto, o comunque nei mesi centrali dell’anno.

Le vacanze sono sacre. Dopo un intero anno di lavoro, tutti desideriamo ardentemente concederci almeno una settimana di meritato riposo. Tuttavia, non vogliamo neppure prosciugare il conto corrente per qualche giorno di ferie. Quest’anno più che mai, con i rincari che hanno investito qualunque settore, l’esigenza di risparmiare è divenuta primaria. Ma non c’è da disperare. Le tanto sognate vacanze ce le potremo concedere tutti. Ci sono infatti località che rimangono abbordabili. Pensiamo ad esempio a queste 3 isole della Grecia dal mare incredibilmente bello e una natura ancora selvaggia. Vi sono anche altre mete da poter prendere in considerazione.

Per l’estate 2022 queste 3 mete elette tra le più economiche da una nota indagine sono ideali anche per giovani

Il Post Office UK ha di recente svolto uno studio per stabilire quali sarebbero le destinazioni dove poter trascorrere vacanze estive low cost. Per stilare la classifica, gli esperti hanno considerato il costo di 8 prodotti “base” per i turisti:

cena da 3 portate per 2 persone;

bottiglia di acqua;

caffè;

lattina di Coca Cola;

bottiglia di birra;

bicchiere di vino;

crema solare;

repellente per insetti.

Incrociando questi dati su varie località, sono emerse le destinazioni dove si potrebbe spendere meno rispetto ad altre. Eccone alcune che faranno la gioia anche dei più giovani.

Lanzarote

La più selvaggia isola delle Canarie, oltre ad un mare stupendo, offre tante possibilità per fare attività sportive. Circondati da paesaggi lunari plasmati dai vulcani, vi sono tantissimi sentieri da percorrere a piedi e mountain bike. Secondo lo studio, il costo per gli articoli essenziali è di circa 85 euro.

Cipro

Metà greca e metà turca, quest’isola ha una storia davvero affascinante. Da sempre è una delle località più amate dai turisti perché, oltre a spiagge e mare da sogno, è ricca di storia e interessanti testimonianze archeologiche. Pare che, quest’anno, i prezzi a Cipro siano scesi del 15%. Il prezzo medio per l’acquisto di beni essenziali a Paphos è attorno ai 68 euro.

Algarve

Regione del Sud del Portogallo, l’Algarve fa innamorare per la bellezza dei suoi 150 chilometri di costa bagnata dall’Oceano Atlantico. Oltre alle lunghe distese di sabbia e le piccole insenature racchiuse fra le rocce, vi è anche tutto l’entroterra da visitare. Meritano sicuramente una visita Faro, che è la porta d’entrata della Regione, e Silves, che conserva tratti dell’antico passato arabo. Per chi è alla ricerca del divertimento, Portimão e Albufeira offrono svago e divertimento sia di giorno che di notte. In base allo studio inglese, soggiornare in Algarve costerebbe ben il 25% in meno rispetto alla Costa del Sol. Dunque, per l’estate 2022 queste 3 mete sarebbero ideali a tutte le età.

