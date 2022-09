In molte regioni d’Italia le temperature sono scese vorticosamente. Si è passati in poche ore da indumenti corti e leggeri a felpe, maglioncini e giacche.

Questo clima incerto ha accelerato e anticipato il momento del cambio armadio. Un’operazione noiosa ma indispensabile, che consente di tirare fuori e sistemare tutto l’abbigliamento autunnale e invernale. I tessuti leggeri lasciano inesorabilmente il posto a quelli più pesanti e i colori diventano decisamente più caldi e adatti alla stagione fredda.

Naturalmente questo è anche il momento per fare spazio nell’armadio e mettere da parte i capi di abbigliamento che non utilizziamo più. Inoltre, approfittiamo del cambio di stagione per modificare il nostro look, comprare qualcosa di nuovo e rinnovare il guardaroba.

Cosa non potrà mancare in autunno e in inverno nel nostro armadio

In questo periodo le riviste specializzate anticipano le nuove tendenze e i capi di abbigliamento che saranno i protagonisti indiscussi dei prossimi mesi freddi. Non solo tessuti particolari, colori e accessori vistosi, ma anche alcune vecchie glorie torneranno sulla cresta dell’onda.

Infatti in autunno, sotto la voce “must have” non potranno mancare i corsetti e le canotte. Capi semplici, ma molto versatili che possiamo indossare con qualunque tipo di outfit (elegante e casual).

Questo tessuto snellisce, slancia e può essere indossato a qualunque età

Ma anche il gessato si riconferma un vero e proprio protagonista del prossimo autunno e inverno. Parliamo di quel tessuto caratterizzato da righe verticali equidistanti. Molto elegante, raffinato e che da sempre spopola sulle passerelle.

Infatti i pantaloni e i classici blazer gessati non passano mai di moda e sono sempre perfetti per il lavoro in ufficio. Un tessuto che possiamo trovare nel guardaroba dell’uomo in carriera, ma che oggi è presente in una nuova veste, anche in quella femminile.

Come abbinare le righe

Ma chi l’ha detto che questa trama può essere utilizzata solo per l’abbigliamento classico. Il tessuto gessato assume sempre nuove forme e si rinnova ogni anno. Infatti nella prossima stagione sarà presente anche su gonne, bermuda, cappotti, gilet e pantaloni sartoriali a palazzo, perfetti da abbinare anche con delle semplici sneakers.

Inoltre, mettiamo anche da parte i classici nero e grigio, per fare spazio a nuance più fresche, attuali e che ci stupiranno. È importante sapere che questo tessuto snellisce, slancia e può essere indossato da tutti. Infatti le righe verticali, otticamente, ci aiutano a sembrare più alte e magre.

