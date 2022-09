Quante volte ci sarà capitato di ritrovarci a combattere contro un chewing gum indurito attaccato ai pantaloni. Presi dal panico pensando di aver rovinato completamente il pantalone, ci siamo messi alla ricerca di un rimedio veloce. Diversi sono i metodi più diffusi per liberarsi delle gomme da masticare sui tessuti di vario tipo, è vero. Ma a seconda del materiale e della superficie da trattare ce ne sono di più o meno adatti. Oggi vedremo sia i più diffusi che quelli più sconosciuti, ma forse ancora più efficaci. A partire dal ghiaccio, dal calore, fino ad un ingrediente a cui non avevamo mai pensato.

Rimedi fai da te più diffusi

Il metodo più diffuso per eccellenza è probabilmente quello delle basse temperature. Se la gomma è ancora morbida si inserisce l’indumento in un sacchetto di plastica. Per la buona riuscita di questo metodo bisogna far aderire bene la gomma alla plastica. Poi si mette il capo in congelatore per qualche ora, la gomma rimarrà attaccata alla plastica ed ecco fatto. Stessa cosa utilizzando anche solo un cubetto di ghiaccio in una bustina di plastica. Poi c’è il metodo del ferro da stiro e del cartone: come prima, la gomma rimarrà attaccata al cartone.

Come togliere la gomma da masticare da pantaloni, scarpe e pavimento

Ma esistono altri metodi più efficaci anche con superfici e materiali diversi. Se la gomma è rimasta attaccata al pavimento o sotto la scarpa, difficilmente verrà via con ghiaccio o calore. In questi casi possiamo utilizzare un prodotto a base grassa che andrà a sciogliere la gomma. Possiamo usare un po’ di maionese, di burro d’arachidi o dell’olio di cocco. Lasciamo agire un paio di minuti il prodotto per far ammorbidire la gomma per poi toglierla con una spatola. Questo metodo si può utilizzare anche sui tessuti, ma dopo bisogna trattare la macchia di grasso che rimane.

Un ultimo consiglio per superfici rigide

Se la gomma è attaccata al pavimento, su un mobile o su una sedia possiamo provare con un altro metodo. L’unica accortezza da avere è assicurarsi che il materiale sia antigraffio perché potremmo danneggiarlo. Se così non fosse, possiamo utilizzare del sale grosso, che abbiamo sicuramente a casa. Basterà fare una sorta di scrub utilizzando il sale, molto più delicato di una pezzetta di lana d’acciaio. Il sale grosso è utilissimo anche per rimuovere la sporcizia dagli zerbini, ad esempio.

Ecco qualche utile suggerimento su come togliere la gomma da masticare da pantaloni e altri tessuti. I cosiddetti rimedi fai da te a volte sono molto più efficaci e sicuramente meno costosi della lavanderia. Con i prodotti che abbiamo in casa possiamo rimediare a tantissimi incidenti di percorso casalinghi. Pensiamo ai tessuti macchiati o scoloriti, o anche alle suole ingiallite delle nostre scarpe da ginnastica preferite.

