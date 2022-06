Il lavaggio e la stiratura dei capi sono 2 azioni che molti svolgono quasi quotidianamente e non senza fatica o sforzo. Con l’arrivo dell’estate, poi, i lavaggi diventano sempre più frequenti ed è difficile stare al passo con i tempi.

Diventa fondamentale, dunque, conoscere quell’insieme di segreti che ci permettono di risparmiare tempo e fatica preziosi. Talvolta, può bastare un solo prodotto per risolvere anche fino a 5 problemi di lavaggio o asciugatura dei capi che hanno tutti.

Un altro problema davvero comune a più persone, però, è l’organizzazione della stanza adibita a lavanderia e stireria dei capi da bucato. Come organizzarla per sfruttare ogni spazio al meglio e per salutare per sempre disordine e scomodità?

L’attenzione anche ai piccoli dettagli

Si può partire da un piccolo ripostiglio o da una piccola porzione di garage. Basterà apportare giusto qualche piccola modifica per ottenere un effetto a dir poco sorprendente.

La prima idea che molti non considerano è dipingere la stanza lavanderia o stireria di un colore che restituisca un senso d’ordine e pulizia. Il celeste, il glicine o il verde salvia sono tutte opzioni validissime.

Scegliere un mobile capiente servirà a riporre asciugamani, oli essenziali e profumatori per cassetti. Poi, detersivi e carta igienica, spugne e mollette per il bucato. Separare gli oggetti per categoria restituisce un ordine visivo impagabile e rende più semplice la ricerca di quello che ci occorre.

5 idee per organizzare una piccola zona lavanderia in casa e avere bucato e detersivi sempre perfettamente in ordine

Decorare la zona lavanderia con lettere grandi o scritte da appendere al muro aiuta a rendere gli spazi più accoglienti. È possibile apporre scritte come “lavanderia”, “wash” o “laundry”.

Creare uno spazio dove appendere i panni è davvero utilissimo. Basterà appendere anche un solo tubo sotto un ripiano adibito a mensola.

Collocare all’interno accessori per la stireria servirà a mantenere tutto più in ordine, ma anche ad abbellire la stanza. Un comodo porta-ferro costa meno di una decina di euro. Tra le 5 idee per organizzare una piccola zona lavanderia c’è anche la possibilità di decorare i box con carta colorata o applicazioni adesive. Insomma, non bisogna sottovalutare la capacità d’arredo degli accessori di lavaggio e stiratura.

