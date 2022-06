Per far fuggire a zampe levate ragni, scarafaggi e formiche dalla nostra casa basta spruzzare poche gocce di questo fantastico rimedio naturale

Non c’è niente da fare. Ci sono insetti e insetti. Alcuni, per noi, sono ovviamente fastidiosi, come una seccatura, ma ce ne sono altri, invece, che rappresentano, per alcuni, un vero incubo, terrorizzandoci. Ragni e scarafaggi, ad esempio, fanno orrore a tanti e nessuno ha voglia di vederli girare per casa. Soprattutto in estate, quando, rispetto alle altre stagioni, la loro presenza, purtroppo, si fa più frequente. Per fortuna, abbiamo dei mezzi per sconfiggerli, allontanandoli per sempre dalle nostre abitazioni.

Da dove entrano in casa e come allontanarli

Con cimici, zanzare e mosche esistono dei rimedi naturali che danno loro molto fastidio. E con le formiche, magari, siamo più preparati. Sappiamo di doverle affrontare e cerchiamo, in qualche modo, di attrezzarci per respingerle. Quando, invece, vediamo un ragno camminare sui muri, in particolare della nostra camera, siamo spaventati. La paura è di vederlo girare sul nostro letto, mentre dormiamo, creandoci non pochi disagi. Eppure, come vedremo, per far fuggire a zampe levate ragni, scarafaggi e formiche dalla nostra casa basta spruzzare poche gocce di questo rimedio naturale.

Lo stesso vale per gli scarafaggi. Siamo attenti a pulire con attenzione le stanze di casa nostra, eppure li vediamo, all’improvviso, camminare sopra il pavimento. Soprattutto in estate, quando i lavori fatti in qualche appartamento sembra li facciano emergere dal nulla. Magari, dopo che hanno distrutto loro il nido. Passano da porte, finestre, fessure, scarichi dei sanitari. Amano il buio e l’umidità dove, magari, fare il nido e riprodursi. Come fare per sconfiggerli? Utilizzando dei rimedi naturali che li mandano in crisi. Ad esempio, mettendo, nei punti della casa dove potrebbero entrare, spicchi di aglio, alloro e rosmarino. Sono odori che li allontanano. E la pianta di erba gatta è un altro deterrente per loro.

Per far fuggire a zampe levate ragni, scarafaggi e formiche dalla nostra casa basta spruzzare poche gocce di questo fantastico rimedio naturale

Altrimenti, basta preparare un composto di sapone di Marsiglia e acqua. Mischiamo e versiamo all’interno di uno spruzzino. A questo punto, bastano poche gocce vaporizzate nei punti della casa dove potrebbero entrare e il gioco è fatto. Per i ragni, invece, il composto da spruzzare deve essere differente. Ovvero, dovremo assemblare una miscela di aceto bianco e acqua in parti uguali. Mettiamo nel nostro spruzzino e andiamo a vaporizzare nei punti dove potrebbero trovare la via di entrata. In alternativa, poche gocce di menta piperita, diluita in acqua, e spruzzata in giro per la casa, funge da altolà ai ragni. Anche la frutta a guscio, posizionata in giro per la casa, ha altrettanta efficacia.

Quanto alle formiche, il modo naturale per tenerle lontane da casa è sfruttare le spezie che abbiamo in casa. Cannella, chiodi di garofano e, in generale, ogni tipo di spezia, sono odori fastidiosi per loro. Quando vediamo il pertugio da dove entrano, posizioniamo questi aromi per vederle arretrare. Il borotalco, messo vicino a porte e finestre, è altrettanto efficace. E spruzzare acqua e aceto ha sempre la sua validità anche contro di loro.

Approfondimento

Per eliminare le formiche e insetti molti usano bicarbonato e zucchero, fondi di caffè o degli insetticidi, ma dovrebbero provare con questa farina che costa poco e dagli effetti davvero portentosi