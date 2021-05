Chiunque desidera un unico rimedio furbo con cui risolvere davvero tante problematiche della casa. E se bastasse solo un unico sistema per avere capi freschi, scarpe profumate come nuove e tessuti morbidi come seta subito dopo stirati? Questo incredibile artificio risolve ben 5 fastidiosi problemi di bucato e lavanderia che hanno tutti ed è anche abbastanza economico. Bisogna conoscere tutti questi incredibili usi per risparmiare tanto tempo e inutile fatica.

L’olio essenziale di menta

Il suo costo è di circa 5 euro per boccetta e i benefici sono infiniti. Qualche goccia di olio essenziale nei posti che la Redazione indicherà di seguito e sarà possibile risolvere un gran numero di problemi di lavanderia. Occorre precisare che la scelta ricade sull’olio essenziale di menta perché esso possiede un grandissimo potere rinfrescante. Nulla impedisce di usare le essenze preferite o quelle più particolari come l’olio essenziale all’aroma di zucchero filato. Insomma questo incredibile artificio risolve ben 5 fastidiosi problemi di bucato e lavanderia che hanno tutti giornalmente. Ecco come impiegarlo in modo furbo.

Rinfrescare i capi

Anche i capi lavati non sono più freschi dopo qualche giorno. Lavarli nuovamente è davvero uno spreco economico e di tempo. Per rinfrescare i capi come appena puliti senza per questo lavarli nuovamente basta aggiungere qualche goccia di olio essenziale a un panno di cotone pulito.

Poi basterà inserire vestiti e panno profumato in un ciclo veloce di asciugatura. Quasi tutte le asciugatrici hanno un programma apposito per rinfrescare i capi che dura pochissimi minuti. Una volta tirati fuori i panni profumeranno di pulito.

Palline per l’asciugatura

La Redazione aveva già spiegato l’importanza delle palline di lana per l’asciugatrice in questo articolo. Ora precisa che basterà aggiungere qualche goccia di olio essenziale sulle palline per avere capi sempre super freschi e profumati. Non occorrerà aggiungerlo a ogni lavaggio perché le palline profumate conserveranno l’aroma per circa 10 lavaggi consecutivi.

Nelle scarpe

Le scarpe sono sempre parte dell’abbigliamento difficoltosa da lavare. In questo caso basterà inserire del cotone bagnato con qualche goccia di olio essenziale direttamente nelle scarpe maleodoranti e per tutta la notte. Al risveglio profumeranno di pulito. In questo caso consigliamo l’utilizzo dell’olio di limone.

La stiratura

E come profumare e rendere più freschi i capi durante la stiratura? Naturalmente con qualche goccia d’olio essenziale direttamente nel serbatoio d’acqua del ferro da stiro!

Spray rinfrescante

L’ultima soluzione è uno spray da vaporizzare sui capi per rinfrescarli. Basterà mescolare acqua distillata, alcol denaturato e olio essenziale dell’aroma preferito e vaporizzarli direttamente sui capi. Questi profumeranno di freschezza!