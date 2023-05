5 gesti speciali che migliorano la vita e la rendono più sana. Metti più qualità nel tuo quotidiano 

La qualità della nostra vita molto spesso dipende dai piccoli gesti che facciamo ogni giorno. Se vogliamo essere più soddisfatti del nostro quotidiano allora seguiamo questi 5 gesti speciali.

Per migliorare la qualità della nostra vita bisogna partire dalle cose più semplici, soprattutto partire dalla casa dove molti passano la maggior parte del tempo. Che sia di giorno o di notte la casa ci accoglie sempre ma non sempre noi accogliamo lei. Eppure una casa ben preparata è il modo migliore per vivere con più qualità.

Fra i gesti molto semplici che ci permettono di avere un rapporto più sereno col nostro ambiente casalingo, ve ne sono alcuni che hanno una particolare importanza.

Togliere le scarpe sulla porta

Quando entriamo in casa il primo gesto da fare è di togliere le scarpe. Alcuni studi mettono in evidenza come sotto le suole delle nostre scarpe ci sono circa 400.000 batteri, mentre all’interno solamente 3.000. E si tratta dei batteri anche abbastanza pericolosi per la salute come quello che causa la polmonite oppure l’escherichia coli per citarne due. Per fortuna eliminare questi batteri non è difficile. Basta lavare il pavimento per avere la sicurezza che questi batteri non ci sono più.

Lavare le mani

La pandemia dovuta alla presenza del Covid, ci ha ricordato come sia importante lavarsi le mani durante la giornata. Così oltre a togliere le scarpe, la seconda azione da fare è lavarsi le mani. Che siamo stati in ufficio oppure sull’autobus o semplicemente a fare shopping le nostre mani hanno toccato diverse fonti di batteri. Eppure basta un po’ di acqua tiepida e del sapone per poter igienizzare le nostre mani e stare tranquilli.

5 gesti speciali che migliorano la vita: mettere qualche pianta in casa

Per avere una qualità d’aria migliore non c’è niente di meglio che sistemare qualche pianta in appartamento. A parte il ricambio di ossigeno che si avrà durante la giornata, importante per la respirazione, queste piante hanno la capacità di depurare l’aria da sostanze tossiche come la formaldeide il radon e altre sostanze inquinanti. Potremmo scegliere fra una pianta grassa, un ficus, un’areca, perché ognuna presenta delle caratteristiche particolari per migliorare l’area di casa.

Mettere un filtro ai carboni attivi al rubinetto

Forse sembrerà strano ma in questi ultimi periodi non tutti si sentono tranquilli nel bere l’acqua del rubinetto. Si possono trovare delle sostanze che forse non ci aspettiamo. Possono essere residui degradati di sostanze nocive come i pesticidi che si usano normalmente in agricoltura. Una ricerca francese ne ha scoperti diversi proprio nella zona di Parigi.

Meglio allora stare tranquilli e bere acqua pura, dotando il nostro rubinetto di un filtro ai carboni attivi. Sono proprio questi che hanno la capacità di depurare l’acqua da tutte le sostanze chimiche, cloro compreso. Ci sentiremo sicuramente più tranquilli e l’acqua avrà un gusto migliore. Era il quarto dei 5 gesti speciali che migliorano la vita.

Aprire le finestre ed elimina l’umidità

Il quinto gesto molto semplice da fare in casa è di aprire le finestre. È consigliato anche dagli esperti e serve ad eliminare l’umidità in eccesso. Questa oltre a far male alla nostra salute perché sollecita le nostre articolazioni, causa anche la formazione di muffe. Fra le pentole che emettono vapore in cucina e le docce calde che fanno altrettanto in bagno, è facile trovare in casa molta umidità. L’aria diventa più pesante da respirare e inoltre si creano le spore che daranno origine alle muffe. Per eliminare questo problema basta aprire le finestre per qualche minuto, due o tre volte al giorno. Avremo un buon ricambio d’aria che gioverà sicuramente alla nostra salute. Con questi 5 accorgimenti la qualità della nostra vita farà un decisivo passo in avanti.