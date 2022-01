Durante questo periodo di festività in molti si saranno cimentati in cucina nella preparazione di diverse ricette.

Oltre ai cotechini e alle lenticchie i veri protagonisti del Natale sono i primi spesso in forma di lasagne, cannelloni ma non solo.

Nelle ricette di queste preparazioni, spesso si scrive di utilizzare una tipologia di pasta piuttosto che un’altra.

Gli esperti la riterranno una banalità ma per chi si avvicina per la prima volta alla cucina i dubbi potrebbero diventare amletici. Utilizzare la pasta giusta, infatti, ci permetterà di ottenere esattamente il dolce o la torta salata che si avevano in mente.

Le tre tipologie di pasta più utilizzate sono la brisé, la fillo e la sfoglia. Nel presente articolo si cercherà di spiegare al Lettore come districarsi tra somiglianze e differenze.

Ecco le differenze tra 3 tipi di pasta molto utilizzati per preparare dolci ma anche salatini e torte salate

La prima pasta di cui si tratterà è la brisé, molto utilizzata nelle ricette d’oltralpe. Si tratta di una pasta senza uova che viene spesso sfruttata per realizzare torte salate o dolci.

Gli unici ingredienti che la compongono sono sale, burro acqua e farina, la si riconosce per il suo colore molto più chiaro rispetto alle altre.

La seconda tipologia di pasta è la fillo composta da farina, acqua, sale e olio. Originaria della Grecia e, in generale, della zona del Mediterraneo una volta cotta diventa molto croccante.

Perfetta per preparare piatti fritti o per involtini, perfetta per i dolci. In Marocco ma non solo viene utilizzata per preparare deliziosi dolci farciti con miele, pistacchi e noci.

La pasta fillo si potrà conservare alcuni giorni in frigorifero avvolta nella carta da forno.

Da ultima troviamo la pasta sfoglia, una delle più utilizzate e amate in cucina. Realizzata con farina, burro, acqua, sale è caratterizzata da un procedimento più complesso rispetto alle altre due tipologie. Si deve procedere creando due impasti separati, da un lato acqua e farina mentre dall’altra burro e farina.

In seguito si uniscono e la pasta dovrà essere piegata per quattro volte. Prima di essere utilizzata per la preparazione di pietanze dolci o salate la pasta sfoglia dovrà essere messa a riposare in frigorifero.

Ecco, quindi, le differenze tra 3 tipi di pasta molto utilizzati per preparare dolci ma anche salatini e torte salate.