Il Giappone è una meta che, da secoli, affascina chiunque. È davvero un altro Mondo rispetto a noi: lontanissimo geograficamente ma anche culturalmente. Forse, è proprio questa divergenza che lo rende ai nostri occhi così attraente. Ciò che, più di ogni altra cosa, balza all’occhio, è la convivenza tra aspetti contrastanti. Da un lato, troviamo l’attaccamento ad una tradizione millenaria fatta di templi e antichi rituali. Dall’altra parte, la passione sfrenata per una tecnologia così evoluta da parere quasi avveniristica. Senza poi parlare di svariati aspetti culturali.

Proprio perché tante persone sono affascinate dalla cultura del Sol Levante, la letteratura in merito è molto ricca. Vediamo qualche esempio. Potrebbe tornare utile magari per fare qualche regalo di Natale.

Tra novità e intramontabili grandi classici, ecco 10 libri perfetti e imperdibili per gli appassionati di Giappone e cultura giapponese

Partiamo da un capolavoro da cui è stato poi tratto un fantastico film. “Memorie di una geisha”, dell’americano Arthur Golden, narra l’affascinante vita di una geisha di Kyōto.

Merita sicuramente una menzione anche “Austosp con Buddha” di Will Ferguson. Un viaggio attraverso il Giappone, rincorrendo la magica fioritura del ciliegio. Come accennato nel titolo, il viaggio avviene appunto in autostop. Occasione per conoscere svariati personaggi.

Immaginiamo ora di trovarci in un giardino zen di Kyoto o nella frenetica e sfavillante Tokyo. È semplice, basta sfogliare il libro fotografico edito da Lonely Planet, “Giappone. Viaggio fotografico”.

Libri per conoscere e approfondire la cultura nipponica

Ottima base è “Il pensiero giapponese” di Le Yen Mai. Attraverso 15 luoghi caratteristici, l’autore ci porta alla scoperta più profonda di cultura, storia e letteratura di questo affascinante Paese. Nella cultura nipponica, il concetto dell’“Ikikai” è molto forte e radicato. Lo spiega in maniera approfondita Ken Mogi, ricercatore specializzato nelle neuroscienze, nel suo “Il piccolo libro dell’ikigai”.

Proposte sul cibo giapponese

Sfatiamo subito un mito: i giapponesi non mangiano soltanto sushi. Il piatto più popolare del Giappone è infatti il nutriente ramen, spaghetti in brodo cotti insieme a molti altri ingredienti saporiti. “Il libro del ramen”, di Stefania Viti e Miciyo Yamada, è una raccolta di 30 ricette originali di Ramen Expo, e non solo.

La cucina giapponese è una vera e propria filosofia. Hirohiko Shoda, noto chef tra i più amati e seguiti del web, svela trucchi e segreti di sushi, tofu e ramen, ed anche di piatti meno noti. Il suo “Washoku” non è un semplice ricettario ma una raccolta di istruzioni legate al “rito del cibo”.

Infine, “La cucina giapponese coi manga”, di Yoko Ishihara e Chihiro Hattori, ha un approccio divertente. Si tratta di un libro di ricette in cui la spiegazione delle varie preparazioni si alterna a coloratissimi manga.

Libri molto pop

Concludiamo questa carrellata di libri sul Giappone citando “I love Tokyo” della Pina (a cui ha fatto seguito “I love Japan”). In stile molto pop, con tanto di manga divertenti e QR Code per ascoltare musiche e vedere video, la rapper e conduttrice radiofonica ci accompagna in un viaggio a dir poco pazzesco. Nel primo volume si concentra sulla capitale mentre, nel secondo, porta il lettore a scoprire posti veri e autentici, fuori dai classici pacchetti vacanza.

