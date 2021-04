La pandemia Covid ci ha limitato e resi pigri anche nella cura della persona. Ma si avvicina l’estate e siamo tutti alla ricerca del look da sfoggiare. In quest’articolo esamineremo spettacolari acconciature da spiaggia accattivanti e originali per l’estate 2021 post Covid che fanno ritrovare il sorriso. I modi per realizzare acconciature d’effetto che esaltano la bellezza sono tantissimi. Vediamo le ultime tendenze.

Spettacolari acconciature da spiaggia accattivanti e originali per l’estate 2021 post Covid che fanno ritrovare il sorriso

Nell’estate 2021 le acconciature per capelli sono davvero tante, sono irresistibili quelle con foulard in stile fascia. Queste acconciature non hanno una regola, la fantasia è l’elemento essenziale. Il foulard diventa il protagonista indiretto, usato per raccogliere i capelli in code raffinate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ad esempio, capelli raccolti in chignon o in modo più selvaggio. Un abbinamento di colori e fantasia che risaltano la bellezza del viso, facendo in modo da farsi notare con eleganza e stile.

Tra le acconciature da spiaggia è immancabile la treccia. Da molti considerata non più di moda, è ritornata alla ribalta più forte che mai.

La treccia per tutte le età e di ogni tipo: composte, a lisca di pesce, arrotolate, sfilacciate, con infiniti modi per divertirsi.

Le trecce a coda di pesce sono ideali per la spiaggia, specialmente per le ragazze con capelli molto lunghi. Questo tipo di treccia offre un look fresco. E dopo aver sciolto la treccia i capelli sono mossi e lucenti pronti per uscire la sera. Con questa acconciatura si ottiene un duplice vantaggio.

Per rendere l’acconciatura unica e perfetta, abbinare anche un foulard con i colori dell’estate.

Le proposte per i capelli corti

Le acconciature da spiaggia con le trecce si possono realizzare anche con i capelli corti. Si può optare per un look originale con tre treccine sul lato destro. Ideale per eliminare i capelli dal viso.

Oppure un foulard versione bandana, che copre tutta la testa e si annoda dietro il collo, ottenendo un look di grande effetto e praticità.