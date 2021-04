La cucina è sicuramente l’ambiente della casa più importante e spesso è parte integrante del soggiorno, come in un open space. Fulcro della vita familiare, è quindi diventata oggetto di progettazioni di design capaci di sancirne la centralità.

Quello che rende però una cucina un posto unico oltre che funzionale è la sua personalizzazione.

Infatti, un’idea meravigliosa per decorare la cucina con un effetto sorprendente è personalizzarla utilizzando l’effetto lavagna. Il nero lavagna aiuta a ricreare lo stile “industrial” tanto in voga di questi tempi e si adatta anche allo stile cosiddetto classico contemporaneo. Individuata la parete, si può creare uno spazio unico, perché personalizzabile, e a effetto.

Ecco come personalizzare la cucina con l’effetto lavagna

Se in cucina si dispone di una parete libera si può pensare di colorarla con la vernice lavagna. Per rendere tutto più gradevole si può decidere di non riempire tutta la parete, ma di lasciare una cornice sui quattro lati: l’effetto ottenuto sembrerà un grande tela, soltanto nera invece che bianca.

Qualche consiglio per un lavoro ben riuscito

Per realizzare il muro lavagna il contenuto di una confezione non sarà sufficiente. Questo perché, per ottenere un effetto coprente e uniforme, saranno necessarie più passate. Oltretutto la pittura lavagna non è fluida come una vernice qualunque, ma fa più resistenza.

Un’idea meravigliosa per decorare la cucina

L’effetto lavagna è un’idea meravigliosa per decorare la cucina con un effetto sorprendente, ma attenzione perché risalta eventuali imperfezioni del muro che rovinano il risultato finale del lavoro. Quindi, prima di iniziare a spennellare, è necessario livellare il muro ed eliminare possibili alterazioni. In questo modo il risultato sarà di qualità.

Internet offre tantissime idee per dare sfogo alla fantasia. E soprattutto, quando si diventa stanchi delle decorazioni scelte, si può sempre cancellare e creare nuovamente qualcosa di unico, spendendo poco.

Se poi si hanno bambini, la parete lavagna diventerà uno spazio tra i loro preferiti dove disegnare, giocare e studiare. Nessun problema per la polvere creata dai gessetti! È facilmente rimovibile e non macchia.

