Per un corretto regime alimentare quotidiano, quanti grassi assumere al giorno per avere una dieta sana ed equilibrata? Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che l’apporto calorico giornaliero è rappresentato da un mix personalizzato, e quindi su misura, non solo di grassi, ma anche di carboidrati e di proteine.

Ecco quanti grassi assumere al giorno per una dieta sana ed equilibrata

Nel dettaglio, se in condizioni normali la percentuale giornaliera corretta di grassi è pari all’incirca al 30%, in realtà per la propria dieta è possibile spingersi oltre. Ma nello stesso tempo anche molto più in basso in base al proprio peso ed alla condizione fisica. Così come anche l’età è un fattore che i nutrizionisti valutano sempre. E questo al fine proprio di prescrivere una dieta con il corretto apporto giornaliero di grassi.

Per rendere l’idea, chi fa attività fisica a livello agonistico può fissare il proprio apporto calorico giornaliero inserendo anche fino al 40% di grassi. Mentre chi, volutamente o forzatamente, segue una vita sedentaria dovrebbe mantenersi sul 25% al massimo e non di più.

Nell’ambito di un regime alimentare vario, inoltre, l’apporto lipidico può essere di tipo animale ed anche vegetale. Dagli oli al burro e passando per la carne, per le uova e per il pesce. Ed il tutto fermo restando che per i grassi da assumere tutti i giorni non bisogna fare attenzione solo alla quantità. Ma anche e soprattutto alla qualità. E questo perché, così come viene riportato in questo articolo, rispetto a quelli cattivi ci sono i grassi buoni che a tavola non dovrebbero mai mancare.

Con la dieta prescritta dal nutrizionista, che è sempre la scelta e la soluzione migliore specie quando si deve perdere peso, il dottore non farà altro che effettuare, tra grassi, proteine e carboidrati, proprio la ripartizione dei macronutrienti. Da fissare sempre in base a quelle che sono a livello alimentare le esigenze del paziente.