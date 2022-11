5 film entusiasmanti e da non perdere che usciranno al cinema prossimamente

Andare al cinema è un modo per passare una serata con la famiglia, la fidanzata o gli amici. L’atmosfera che sa regalare il grande schermo è ancora qualcosa di unico e difficile da replicare a casa. Per questo, a discapito degli attesissimi programmi in streaming, le sale cinematografiche ospiterebbero ancora tantissime persone.

I film da vedere nel vicino 2023 sono tanti. Alcuni di questi tengono in trepidazione pubblico e critica. Si tratta di remake di titoli che hanno fatto la storia recente, oppure di sequel di saghe amatissime. Se non vediamo l’ora di sapere quali titoli usciranno a breve, non perdiamo altro tempo. Scopriamo subito quelli che ci faranno restare incollati alla poltrona per tutta la loro durata.

Ecco 5 film entusiasmanti e da non perdere per tutti

La prima novità è una bomba per i nostalgici dei grandi capolavori degli anni ’90. Il prossimo febbraio dovrebbe uscire nuovamente al cinema nientemeno che Titanic. Il colossal diretto da James Cameron ritorna in grande stile, con una versione rimasterizzata e disponibile anche in 3D 4K. La trama dovrebbe ricalcare la storia originale, riproponendo fedelmente il legame d’amore tra Jack e Rose.

Un paio di mesi dopo, precisamente ad aprile, dovrebbe debuttare il nuovo film di Super Mario Bros. Una gioia per tutti i bambini fans dell’idraulico più famoso al Mondo. Le vicende riguardano tutti i personaggi storici del franchise. Nel cast compaiono nomi del calibro di Chris Pratt e Anya Taylor-Joy. La missione resta sempre la stessa: salvare la principessa Peach.

Nello stesso mese dovrebbe uscire anche il quinto capitolo della saga di Indiana Jones. La notizia che potrebbe stupire di più dovrebbe riguardare la riconferma di Harrison Ford nei panni dell’archeologo. Lo sviluppo della storia dovrebbe comunque tenere conto dell’anzianità dell’attore ormai 80enne, e di quella del suo personaggio.

Dune e Wonka a fine anno

Tra i 5 film entusiasmanti e da non perdere c’è anche il sequel di Dune. La seconda parte del film vincitore di ben 6 premi Oscar si preannuncia elettrizzante e ricca di suspence. Tra gli attori principali spiccheranno ancora i giovanissimi Timothée Chalamet e Zendaya, nei panni dei rispettivi personaggi. Sarà un appuntamento a cui non rinunciare per tutti gli amanti della fantascienza.

Chalamet sarà interprete anche delle celebri avventure di Willy Wonka. Il buffo personaggio, già ricalcato da Gene Wilder e Johnny Depp, torna per raccontare la sua storia. Niente fabbrica di cioccolato, pare. Al contrario, si ripercorrerà il passato del protagonista e la sua crescita personale. Il debutto sarebbe previsto per dicembre 2023.

Sconti e offerte al cinema

Vedere un film è sempre bello, ma lo è ancor di più quando il biglietto lo si paga di meno. Attualmente in tutta Italia vi sono sconti e promozioni che le varie sale mettono a disposizione dei clienti. Per esempio, la catena UCI Cinema garantirebbe un film a soli 3,50 euro ogni martedì. Al The Space Cinema, invece, la visione costerebbe 4,90 per i film che aderiscono all’iniziativa. Inoltre la domenica mattina e i giorni festivi il costo si abbasserebbe addirittura a 2,90 euro. Interessante anche la proposta della Regione Veneto, che ogni martedì di novembre porterebbe al cinema per soli 3 euro.