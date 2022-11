Dove andare in Italia o Europa al mare o mercatini di Natale con voli economici

A novembre sale a mille la febbre di viaggiare e di fare vacanza in pieno inverno. Tuttavia, a dire il vero, le temperature miti di questi giorni fanno più venire la voglia di andare al mare, in ricordo dei mesi estivi appena passati.

In generale, la fine dell’anno è la stagione perfetta per viaggiare verso le destinazioni più disparate. Per gli amanti del freddo si pensi alla settimana bianca, il ponte dell’Immacolata, le festività a ridosso del Natale e Capodanno e così via. Per chi invece ha ancora il cuore e la mente all’estate, vanno bene (quasi) tutte le mete con destinazione il mare e le spiagge.

Qualunque sia la meta scelta, potrebbe essere un’idea utile alla causa quella di sperimentare metodi alternativi per risparmiare ponendosi un obiettivo di budget di viaggio.

Vediamo allora dove andare in Italia o Europa al mare o mercatini tipici del Natale spostandosi in aereo a prezzi contenuti. Per l’occasione abbiamo spulciato le offerte di alcune compagnie aree, low cost e non, così come riportate sui rispettivi portali.

Alcune delle offerte di ITA Airways ed Air France

Partiamo dai vettori storici e vediamo alcune delle tante offerte presenti sui rispettivi portali.

ITA Airways propone Natale alle Maldive, sicuramente una delle vacanze più cult di sempre, specie nei mesi freddi dell’anno. Mentre parenti e amici sono radunati attorno ad una stufa o un camino, ecco il sole e la bellezza mozzafiato di un atollo in mezzo all’Oceano Indiano. Dal 17 dicembre e fino al 25 marzo (i giorni precisi sono indicati sul sito) ripartono da Roma Fiumicino i voli diretti per la capitale Malé.

Air France propone invece un concorso a premi gratuito (dal 26/09/2022 al 06/11/2022 incluso) per vincere un viaggio a/r per Parigi o New York per 2 persone. In sintesi, il regolamento (da accettare senza riserve) prevede che gli over 18 partecipanti al gioco compilino i campi obbligatori e rispondano a 5 domande. I vincitori saranno contattati per email tra il 10 e il 13 novembre e dovranno effettuare la prenotazione e il volo entro i termini previsti dal vettore.

Le proposte di alcuni vettori low cost

Passando ad alcune delle più note compagnie aeree low cost, ecco le proposte Ryanair spaziare su più fronti. Ad esempio propone i migliori mercatini di Natale europei con voli a partire da 24,99 euro. Le tariffe sono soggette alle effettive disponibilità dei posti, mentre i voli coprono il periodo che va da novembre ai primi di gennaio 2023.

Parimenti propone destinazioni verso il mare a partire da 29,99 euro. Anche qui le tariffe sono soggette a disponibilità, mentre i voli vanno da fine ottobre a tutto il mese di gennaio 2023.

Eurowings, la costola low cost di Lufthansa, propone una serie di destinazioni a meno di 30 euro (p.p. e a tratta, numero dei posti limitati). Troviamo partenze da Roma Fiumicino per Praga o Düsseldorf o per Colonia-Bonn a partire da 29,99 euro. I mesi interessati dalla promozione vanno da dicembre 2022 a maggio 2023, a seconda della destinazione. Parimenti valgono le stesse condizioni se si parte da Milano Malpensa per Amburgo o Colonia-Bonn, oppure da Bologna per Colonia-Bonn ma a partire da 27 euro.

Vediamo dove andare in Italia o Europa al mare o mercatini di dicembre

Tra le varie offerte di Easyjet citiamo quelle per Madeira o l’Islanda a prezzi competitivi. Per volare (da Milano Malpensa) nei prossimi mesi sull’arcipelago portoghese a ridosso del Continente africano, i prezzi partono da 23,99 euro. Per raggiungere Reykjavík si parte sempre da Malpensa, ma da 29,49 euro.

I prezzi fanno riferimento alla sola andata p.p., con condizione d’acquisto di 2 tratte nella stessa transazione. Ancora, le tariffe sono soggette alla disponibilità dei posti e possono comprendere eventuali supplementi riguardanti i bagagli.

In chiusura raccomandiamo ai Lettori di leggere attentamente tutte le condizioni contrattuali proposte dai vari vettori da noi citati. Parimenti, di verificare altresì prezzi e/o destinazioni al tempo della lettura dell’articolo.